14岁少女被八次强奸致孕后自杀 涉案老板被判无期

中国四川成都14岁少女祝小小（化名）被企业老板强奸后自杀。该案8月9日正式宣判，48岁的涉案老板邱某一审被判处无期徒刑。

据澎湃新闻报道，小小的亲属8月9日向记者证实了上述消息。据亲属透露，一审法院认定邱某八次强奸当时尚未成年的祝小小。法庭上，邱某向法官表示将提起上诉。

据澎湃新闻此前报道，成都双流区2020年 6月28日发生一起坠楼事件，14岁女孩祝小小从自家11楼坠亡。据其家人介绍，祝小小坠楼与她遭一公司老板邱某强奸致孕有关，并称，初次遭受伤害时还不满14岁。祝小小怀孕堕胎后，经医院确诊患上重度抑郁症。

2020年6月28日晚，祝小小和母亲、外婆从外面一起回家，他们进家门后，祝小小径直朝客厅窗户走去，踩上凳子背朝外坐在窗沿上，仰头就倒下去了。当场坠地身亡。

据其母亲介绍，邱某2019年在网上和祝小小认识，那时候邱某已经46岁。网上认识之后，邱某给祝小小发红包，让她拍自己身体私处照片和视频发给他看。邱某拿到这些照片和视频之后，就要求祝小小出去见面，并以此威胁，不见面就会将这些视频和图片发给学校和她的父母，全部公开。

祝小小最终和邱某见了面。2019年8月20日前后，邱某带祝小小去酒店开房并发生了关系。

2020年2月3日，母亲发现祝小小没有来例假，带她到医院检查，“医院诊断祝小小已怀孕15周”。当即向警方报了案。2月4日，成都市公安局双流区分局正式对此案立案侦查，邱某被警方采取强制措施。

母亲2月6日带女儿到双流区妇幼保健院做了引产手术。堕胎时，警方提取了胎儿的DNA样本，确认是邱某致其怀孕。

记者发现，邱某是成都一贸易有限公司老板，也是成都泸州商会常务副会长，此前因打架斗殴获刑三年。据当时成都泸州商会网站“领导风采”栏目一篇文章介绍，邱吉林曾因生意上的事与人大打出手，“架打赢了，人却输了”。邱某被判刑三年。

今年8月9日，成都中级人民法院一审认定邱某八次强奸当时尚未成年的祝小小，判处无期徒刑。邱某当庭表示将提起上诉。