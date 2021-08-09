原香港交易所IPO审核主管拒绝就贿赂指控认罪

原香港交易所负责审查首次公开募股（IPO）的高管周一在香港区域法院拒绝就贿赂指控认罪。

据彭博社报道，杨金隆被控在2017年至2019年期间从IPO顾问林楚华手中获得915万港元（159.4万新元），以便让公司更容易获准在香港交易所上市。香港反腐机构廉政公署于2020年3月将两人告上法庭。他们此后一直在保释之中，直到今日出庭。

杨金隆和林楚华对所有指控均不认罪，将继续保释。

检方称，从2015年开始，香港赛马会成员林楚华推荐杨金隆后来成功申请加入该俱乐部。从2017年开始，林楚华还向杨金隆提供了915万港元。他们和杨金隆的妻子会在距离交易所办公室仅几步之遥的交易广场以及香港购物中心的餐馆会面，期间林楚华会将“装有内容的纸袋”交给杨金隆。

检方称，杨金隆夫妇使用了这些资金购买投资基金和偿还信用卡贷款。两人在电子邮件和微信中讨论了投资事宜。

检方周一列出了杨金隆和林楚华在2015年至2019年期间合作的12宗IPO，并指杨金隆还获配了四家公司的股份：LC Group、国贸控股、Cool Link和基石控股，出售股份时获利约100万港元。

检控官周一在法庭上指出，杨金隆没有向交易所报告他与林楚华的关系，也没有回避这些IPO。

法院将于下周一恢复审理。