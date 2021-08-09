《乡村爱情》谢大脚扮演者于月仙车祸去世

电视剧《乡村爱情》中“谢大脚”扮演者于月仙女士于8月9日在内蒙古阿拉善发生车祸不幸去世。

据封面新闻消息，2021年8月9日上午，于月仙一行在内蒙古拍片，外出时由于车速过快，发生意外，于因伤势太重宣告不治。

于月仙1971年4月24日出生于内蒙古自治区赤峰市，毕业于中央戏剧学院表演系92班。早年出演过98版的《水浒传》，饰演鲁提辖拳打镇关西一段中的金翠莲。

于月仙2002年拍摄中国国产警匪剧《生命的祭坛》，2006年拍摄“乡村爱情”系列剧的第一部《乡村爱情》。她2008年拍摄长篇电视连续剧《青山绿水红日子》，2010年凭借《乡村爱情》获得华鼎奖乡村题材类最佳女演员奖项，2013年主演都市爱情励志剧《男人四十要出嫁》，2021年2月《乡村爱情13》上线，于月仙仍在剧中饰演谢大脚。

于月仙2016年执导并主演儿童电影《我的无色世界》。于月仙的丈夫张学松是位电影导演，两人是中央戏剧学院的同学。

在得知于月仙去世的消息后，多位圈内明星发微博哀悼她的去世。

小沈阳写道：“真是不敢相信，小姨一路走好。”刘能扮演者王小利发文悼念，“这样的离开真的接受不了，亲爱的小姨，亲爱的大脚，一路走好”。

浙江卫视编导吴彤说：“还记得录《演员的诞生》时，月仙姐是当时最年长的选手，但努力和认真丝毫不输年轻演员。”章子怡和于月仙也是相识于同一个节目，两人还是中戏校友，章子怡在微博上写道：“17年尾在《演员的诞生》的舞台上认识了月仙姐，说好的来日方长呢？一路走好师姐。”