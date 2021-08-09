胡锡进：欧美“群体免疫”路线不可能成为中国选择

针对网络上出现中国是不是应当与冠病病毒“共存”的争论，《环球时报》总编辑胡锡进今天发文称，这种争论在当前和短期内没有意义。他强调，中国不可能在较短时间里改变动态清零的防疫策略，转为尝试欧美的宽松甚至所谓“群体免疫”路线。

胡锡进今天下午透过微信公号“胡锡进观察”发文指出，按照他的理解，尽管有的学者提出与病毒“共存”，但其本意不像是主张放松目前的防疫体系，而是说病毒反复入侵是难免的，要不断加强精准防控，降低动态清零的成本。

胡锡进并说：“我没有感觉中国社会真出现了严肃的抗疫路线之争。”

他也表示，中国不可能放弃迄今被证明在全球最有效、人道主义代价和经济代价都最小的抗疫路线，这主要有三个原因：第一，西方及一些发展中国家的疫情仍很严重。

“英国最近放开后疫情没有加重，但这个时间太短，还需经过更多考验，而美国疫情的大规模反弹才是更震动的。也就是说，群体免疫还根本谈不上是‘正面经验’，世卫也没有这方面的认可。”

第二，中国抗疫路线带来了最好的总体经济表现。胡锡进认为，美欧路线除非带来比中国更高的经济增长，否则不可能有任何吸引力。

至于第三个原因，胡锡进说：“从长期看，美欧不顾死人的野蛮路线终将与中国的动态清零路线形成竞争，经济增长率将是这两条路线争夺的至高点。因此中国今后的确有要不断提高防控精度越来越大的压力，去年西方经济被疫情冲得时断时续，今年疫情虽然反弹，但疫苗帮着降低了一些死亡率，他们的经济运转连续性明显增强，中国需要很认真地与他们开展经济恢复程度的竞赛。”

胡锡进最后强调，中国不可能对新出现的传染链给予更多容忍，因为这只会导致灾难性后果，造成局面的失控。他说：“公众不会接受这样的路线转变，它在政治上就是不可行的。所以说，我认为我们应该放弃各种幻想，认真强化被证明有效的防控格局，实现不断自我提高。”

“至于从长期看我们该怎样扩大与外界的接触，需要届时根据实际情况开展决策，我们今天做得越好，未来只会越主动。”