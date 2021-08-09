港台将播放《大决战》和《跨过鸭绿江》

香港特首林郑月娥表示，媒体在社会中担当重要角色，可以凝聚人心。港台电视31将于今日起，陆续播放由央视制作庆祝建党百年的节目，包括《大决战》及《跨过鸭绿江》等。

据香港电台报道，林郑月娥联同多名问责官员、中联办及国安公署等官员，出席中央广播电视总台庆祝建党百年节目的启动仪式。她致辞时强调，香港是中国不可分离的部分，过去两年面对前所未有的挑战，出现了危害国家安全的风险，中央始终依照宪法和《基本法》办事，为香港解决问题，包括制订《香港国安法》，及时让香港由乱转治；完善选举制度确保爱国者治港，坚守一国两制的初心，关心港人福祉。

她还表示，今年是中共百年华诞，自己收看了很多央视特备节目，连串活动及节目亦加深了大家对共产党的认识，央视制作的节目首屈一指，香港电台作为公营广播机构，有责任全面落实港台约章的公共目的及使命，包括提供让市民了解社会和国家的节目，培养国民身份认同感。这次央视播放的建党节目，港台积极配合播放，亦会与央视建立长期合作伙伴关系，让更多合适的内地节目在港台播放，帮助港人认识中华文化和国家发展。

港台电视31将于今日起，陆续播放由央视制作庆祝建党百年的节目，包括“七一勋章”颁授仪式、剧集《大决战》及《跨过鸭绿江》等。