台湾出口额创新高 销往美欧及日本创纪录

台湾7月份出口金额再创历年的单月新高纪录，主因新兴应用与远距商机持续推升芯片等科技产品需求，加上传产货类外销价量齐扬的强力支撑。

据彭博社报道，台湾财政部周一公布的数据显示，上月出口金额379.5亿美元（514.75亿新元），较上年同期增长34.7%，优于彭博调查预测中值的年增33.4%，为连续第五个月双位数增长。此外，7月对主要市场出口全面走扬，且销往东盟、美国、欧洲、日本金额同步改写纪录。

台湾7月出口379.5亿美元，较上年同期增长34.7%；彭博调查预估中值为增长33.4%主要出口货品中，电子零部件、基本金属及其制品、资通与视听产品金额均创历年单月新高主要出口市场中，对东盟、日本、美国、欧洲出口齐创新高

台湾7月进口320.5亿美元，为历年单月次高，较上年同期增长41%；彭博调查中值为年增39.2%

台湾7月贸易顺差为59亿美元，优于彭博调查中值的54亿美元累计今年顺差377.3亿美元，较上年同期增104.5亿美元。

7月份进口较上年同期则是增长41%，主要受惠于出口引申需求续强，对外采购半导体及自动化设备增加，以及原材料成本上扬与库存回补效应。累计1至7月，出、进口规模皆创历年同期新高，各年增31.5%及30.4%。

台湾财政部统计处处长蔡美娜在记者会上指出，预估8月出口将年增20%至25%，出口值在374亿及388亿美元。

台湾财政部指出，展望未来，疫苗覆盖率逐渐提高，主要经济体积极启动基础建设计划，数位转型潮流与消费性电子新品拉货效应，以及台湾半导体进阶产能与制程优势等因素挹注下，下半年出口续呈审慎乐观。

