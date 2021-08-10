中美在联合国安理会就南中国海问题交锋

中美两国周一（9日）在联合国安理会就海上安全问题举行的一次在线会议上进行了激烈交锋。

据美国之音报道，美国国务卿布林肯在会议上不点名地批评了中国在南中国海的行为，并警告联合国安理会，在该海域爆发的冲突“将对安全和商业产生严重的全球后果”。

据报道，布林肯在会上指出，“我们看到海上规则和原则受到威胁的一些关键领域”。他并不点名批评中国在南中国海采取“挑衅行动”。

“我们看到了海上船只之间的危险相遇以及为推进非法海洋声索而采取的挑衅行动。”布林肯补充说，华盛顿对“恐吓和霸凌其他国家合法获取其海洋资源”的行为感到关切。

“在南中国海或任何海洋上的冲突都将对安全和商业产生严重的全球后果”，布林肯也在会上说。“当一个国家没有因忽视这些规则而面临后果时，就会在各地加剧有错不罚和不稳定。”

印度总理莫迪主持了这次会议。印度目前是由15个国家组成的安理会的轮值主席国。

针对布林肯的上述讲话，中国常驻联合国代表团临时代办戴兵作出了强硬回应。

据新华社报道，戴兵指出，美国作为域外国家动辄把先进舰机开进南中国海，肆意挑衅，公开在地区国家间挑拨离间，是对南中国海稳定最大的威胁。“美国没有资格在南中国海问题上说三道四。”

戴兵表示，联合国安理会不是讨论南中国海问题的合适场所。美国在发言中提到南中国海问题，中国坚决反对。

他并说，当前在中国和亚细安国家共同努力下，南中国海局势保持总体稳定，各国依据国际法享有航行和飞越自由。中国同亚细安各国致力于全面有效落实《南中国海各方行为宣言》，力争早日达成“南中国海行为准则”。

戴兵也指出，美国自己不加入《联合国海洋法公约》，却以公约法官自居，对别国指手画脚，横加干涉，在海洋问题上毫无可信度。美国在安理会炒作南中国海仲裁案，完全是政治企图。南中国海仲裁案仲裁庭违背“国家同意”原则，越权审理；在事实认定和法律适用上有明显错误，其所作裁决是无效的，没有任何拘束力。