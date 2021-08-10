“侠客岛”批阿里：大企业不能被商业逻辑带歪发展

中国官媒《人民日报》旗下微信公号“侠客岛”指出，阿里女员工被侵害的事件，足够让阿里震惊、气愤且羞愧。一些大企业不能被商业逻辑带歪了发展，要切实承担起内部对员工个体、外部对社会整体的引领责任。

文章指出，一向标榜优越价值观的技术“新贵”，却拥有如此畸形落后的酒桌文化，令人对“受尊重的公司”形象多了几分怀疑。

文章写道：“这些年，互联网领域站在风口，集中了大量的热钱资本，钱好赚、员工多，你不愿意干，有的是人想干。这种风气让一些互联网企业和从业者很‘飘’”。

文章举例说，某互联网公司热衷于请日本AV女优来公司或年会现场，号称给男性程序员进行“心理按摩”“激励”；有互联网大佬在员工婚礼现场张口就是黄段子，公司居然还拿来做公共传播；有些人把公然违反劳动法的996当成福报到处宣示；一些直播网站、门户网站起家同样“深谙人性”，靠色情擦边球、三俗广告引流。

“侠客岛”指出，无论是畸形的“破冰”还是酒桌上的灌酒风气，本质上都是精神控制，是职场PUA。它的逻辑是：如果员工能接受放弃底线、在同事面前暴露隐私、做大尺度的游戏和玩笑，那就没什么好“惜身”的，没什么不能放弃的。在这样的公司文化中，窥不见底线。

文章继而指出，大公司要有社会责任，这绝不等于有钱捐点给社会就行，而是既要代表社会先进生产力，也要代表社会的先进文化。就这点来说，一些大企业不能被商业逻辑带歪了发展，要切实承担起内部对员工个体、外部对社会整体的引领责任。

文章最后提到，浙江省和杭州市的妇联部门已经开始关注，公司员工权益的维护不应仅依赖某家公司的“内部独立调查机制”，更该有外力和公共力量加入其中，促其改变。