中国航空运力创疫情初期以来最大降幅

由于变种感染病例增加，导致各地实施新的出行限制，中国航空公司提供的客座运力创下疫情初期以来最大降幅。

据彭博社报道，航空分析公司OAG的数据显示，中国的航空运力一周暴跌32%，加速了7月底开始的下滑。在中国下滑的同时，欧洲和北美的航空旅行复苏也陷入停滞，导致全球总运力当周下降6.5%。

中国感染病例的激增在暑假旅游旺季给旅游业造成新的打击。在疫情中，中国一度超过美国成为全球最大的航空市场，但目前正在爆发2019年底以来最广泛的疫情。

德尔塔变种病毒产生于印度，传到英国后打断了英国的重新开放计划，现在又使美国和欧盟的复苏面临风险。其他亚洲国家，如泰国和越南，疫情继续肆虐。

在全球范围内，航空公司运力目前是大流行前水平的64%，单周下降4个百分点。美国和欧洲的运力在6月和7月迅速增长之后，上周基本持平。

OAG首席分析师格兰特（John Grant）分析说：“数据开始显示复苏距离我们几周前的预期更远了，未来几周，航空公司将开始考虑2021/22冬季计划，许多数据显示这个冬季的运力不会比去年冬季好多少。”

与中国一样，美国复苏主要是受到国内旅行激增的推动。尽管部分重开与欧洲之间的旅行，但美国运力已经处于平台期近两个月，因为航空公司在疫情初期大幅削减后难以恢复运力。

中国最新一轮疫情始于南京，目前已蔓延到全国半数以上的省份，导致出行限制加强。中国航空运力与2019年相比的恢复程度目前处于去年2月8日当周（首次爆发疫情）以来最低水平。

上次中国控制住疫情后，航空旅行迅速恢复。中国卫生官员预计，如果遏制措施得到全面实施，目前的疫情将在两到三周内得到控制。

虽然中国大多数人口已经接种疫苗，但中国卫生经济学会总顾问、原卫生部部长高强日前撰文称，中国将坚持严防境外病毒输入的方针，继续努力消灭病毒，而不是“与病毒共存”。

香港上市的首都机场上周调低业绩预测，称预计上半年净亏损扩大至8.6亿元人民币（1.80亿新元），因疫情影响旅客吞吐量。

