路透：一些投资人阅读习近平著作以寻找政策方向

路透社报道称，私募股权投资公司正在重新思考他们在中国的战略，因为一些热门行业受到越来越严的监管。一些投资人开始阅读《习近平谈治国理政》，以期寻找政策方向。

据路透社报道，中国的互联网、校外培训和房地产等行业近来受到了严厉的监管。“我们面临着十多年来最严厉的监管环境，此时市场竞争最激烈，资本最充足，”全明星投资基金的首席投资官及管理合伙人季卫东说。

“随着监管的加强，好的公司越来越少，价格越来越高。总体而言，风险投资和私募股权投资者未来的回报可能会减少，”季卫东说。他的香港基金专注于新经济领域的领先公司。

本轮整顿的结果是，许多投资者将重点转移到不太容易受到反垄断以及数据相关审查的行业，如半导体、自动化、可再生能源、医疗保健和侧重于企业的科技服务。

“中国对国产芯片的需求，以及汽车电动化和自动驾驶的趋势，也将催生出许多具有投资潜力的新公司，”香港和暄资本总裁张梦涵说。

一位来自北京的私募股权基金资深投资人称，投资者也追捧那些只专注于中国市场的科技公司，以规避海外业务带来的监管风险。

一些投资者表示，这次监管整顿令他们措手不及，如今在投资评估时会进行更多的政策分析。

路透社的报道称，其中一些人开始阅读中国国家主席习近平撰写的多卷本《习近平谈治国理政》，以期寻找政策方向。另一些人则表示，会更多地浏览官媒以获取政策线索。

“我们必须总是比国家的想法先行一步，”祥峰投资中国基金的执行合伙人兼负责人郑俊聪说。