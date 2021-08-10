蔡奇主持北京防疫会议 要求严防死守坚决阻断传播

中共北京市委书记蔡奇昨天主持召开北京市防疫工作会议，会议要求“扛起责任、严防死守、扎紧篱笆，坚决阻断病毒传播渠道”。

据《北京日报》报道，北京冠病疫情防控工作领导小组昨天召开会议，研究调度疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协党组书记魏小东，市委副书记、防控工作领导小组副组长张延昆出席会议。

会议指出，首都疫情防控关乎“国之大者”，必须始终保持如临深渊、如履薄冰的状态，扛起责任、严防死守、扎紧篱笆，科学、精准、有效落实防控措施，坚决阻断病毒传播渠道，筑牢首都疫情防控的安全屏障。

会议强调，要坚持从严从紧，严格进返京人员防疫管理。在京党政机关和国有企事业单位带头严格执行。除中高风险地区所在县（市、区、旗）及14日内有该区域旅居史的人员暂缓进返京外，其他人员按照相关防疫要求，可有序进返京。做好涉及生产生活的交通运输保障。

会议要求，防疫既要有力度也要有温度，进一步完善细化相关政策措施，增强可操作性，体现人情味。加强政策宣传和培训。通过新闻发布会、新媒体等渠道，及时发布最新防疫政策和口径，第一时间让社会周知。

会议还要求，对民航、铁路、进京检查站以及社区等方面工作人员加强相关政策培训，耐心细致做好工作。12345市民服务热线要及时办理涉疫诉求。

会议强调，要严格医院和涉疫科研院所、企业安全管理，对院感“���容忍”。加强学校、企业、工地、楼宇等防疫管理。维护好核酸采样现场秩序，严防扎堆聚集。首都防疫，人人有责。要持续加强社会面防控，进一步增强各行各业和市民群众的防疫意识。