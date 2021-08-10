美国就中国强制劳动问题加大对美企的施压力度

美国国会议员和拜登政府官员据报正在加大对美国企业的施压力度，要求他们停止从中国的新疆地区进口商品；中国政府被指控在这一地区使用强制劳动，相关议题已经在美中双边贸易日程上占据重要地位。

西方官员称，中国政府在新疆地区强制维吾尔人和其他穆斯林少数民族从事劳动。但这种说法遭北京强烈反对。新疆是全球最大的棉花以及太阳能电池板原材料的生产地。

《华尔街日报》报道，1月份以来美国实际上已经禁止了进口新疆产的棉花和西红柿产品，对一些太阳能材料采购行为的惩罚措施也于6月份实施。

美国还在准备更加严厉的限制措施。预计国会将在今年晚些时候通过立法，禁止进口所有新疆产品，除非进口商能够证明他们进口的商品与强制劳动无关，而要证明这一点并非易事。

据报道，上个月的《防止强迫维吾尔人劳动法》在参议院获得一致通过，正等待众议院批准；去年众议院已经通过了一项类似法案，在两党获得广泛支持。

该法案还将使美国海关边境保护局（CBP）拥有更多资源，该机构作为强迫劳动案执法机构的责任陡然加大。在始于10月的本财政年度，CBP已扣留了967批涉强制劳动案件的货物，大部分与新疆棉花禁令有关。这一数字约为上年全年的三倍。

工人权利协会执行董事Scott Nov说：“这项立法将大大加强CBP的执法力度。”工人权利协会是一个非营利性的、独立的劳工权利监督组织，该协会部分运营资金来自大学。他表示：“这对公司有重大影响。”

《华尔街日报》指出，拜登政府正对对华贸易政策进行全面评估。虽然新计划还没有揭晓，但多名美国政府官员最近几周就已明确，针对强迫劳动问题与中国政府展开对抗是其贸易战略的一个关键组成部分。

美国国务院等机构上月发布企业指南，强调涉疆供应链存在强迫劳动风险，敦促美国企业退出该地区。

这些机构在新疆供应链商业咨询公告中表示：“鉴于这些侵权行为的严重性和广泛性，不退出与新疆有关的供应链、企业和/或投资的企业和个人可能面临违反美国法律的较高风险。”

指南列出了一系列具有高度人权关切的行业，除了棉花和可再生能源产品，还包括农业、食品加工、手机和玩具。

美国贸易代表戴琪说，该指南表明美国政府致力于终结强迫劳动，特别是在全球供应链当中。她说：“我们以工人为中心的贸易政策将捍卫工人的权利，解决不公平竞争问题，特别是在这样的竞争是基于人类剥削的情况下。”

北京表示在新疆不存在强迫劳动。中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇说，新疆事务纯属中国内政，美国没有立场也无��进行干涉；美国编造谎言，以人权为幌子，肆无忌惮地对新疆工业发展横加干涉。

行业代表和贸易律师说，出于对维吾尔族强迫劳动立法的预期，进口商正急切地撤出新疆，特别是在太阳能行业，该行业严重依赖来自新疆的多晶硅（一种太阳能电池板组件）。

《华尔街日报》引述美国太阳能行业协会首席法律顾问兼市场战略副总裁John Smirnow称：“我们一直非常公开地推动公司搬离新疆，迁到所有进入美国的产品都可由第三方独立审核的地区。”他表示， 该协会已发布一份协议帮助公司追踪其供应链，该协会的280家成员公司已签署一份反对强迫劳动的承诺书。

据美国国会游说数据显示，美国太阳能行业协会和美国服装鞋类协会等行业团体已游说国会，以影响其立法结果，这凸显出这项立法对进口商的重要性。

虽然进口商和行业律师预计，该立法将在参议院批准的关键条款保持不变的情况下获得通过，但众议院议员可能会试图新增一些更严格的条件，包括向美国证券交易委员会公开披露与新疆实体的任何接触，以及缩短该法的实施准备期。

美国服装鞋类协会总裁兼首席执行官Steve Lamar称，该协会正在与国会合作，寻求立法规定“明智、有效的执法程序”，可将公司视为“我们共同努力反对强迫劳动的合作伙伴”。

美国国会要求在强迫劳动问题上向中国政府进一步施压的呼声日渐强烈。一个众议院小组上月通过立法，将中国政府对待维吾尔人的方式称为“种族灭绝”，并禁止进口“完全或部分”在新疆制造的商品，或通过新疆政府工人安置计划在中国其他地方工作的人制造的商品。

由俄勒冈州民主党参议员Jeff Merkley领导的一个国会两党委员会，甚至对NBA球员为已知使用新疆棉的中国体育用品公司做代言表示担忧，称球员应敦促这些公司停止使用新疆棉，或终止代言合同。

美国还推动盟国与其一道就新疆被指存在的侵犯人权行为对中国加压，欧盟、加拿大和英国已采取行动谴责中国政府。

Miller & Chevalier的贸易律师Virginia Newman说，包括新立法在内的这些行动可能会促使中国对美国采取反制措施，最终导致两个经济体脱钩。她说：“这可能会影响到更多人，超过业界当前的预期。”