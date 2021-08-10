投资管理机构：加强监管无碍中国经济复苏

宏利投资管理认为，中国金融市场近期加剧波动，主要是由房地产、互联网及教育等多个主要行业领域的监管变动所引发，但该行认为，这些新法规在短期内应不会对中国今年下半年的经济复苏造成重大影响，长远来看，对国家的社会经济发展及若干主要行业将可带来正面影响。

据路透社报道，宏利环球新兴市场固定收益研究主管张丽萍周二在其评论中指出，中国政府加强对房地产、互联网及教育等行业的监管审查，是应对民众所关注的问题而作出的举措之一。尽管市场在过去一周的走势显著反覆，个别受影响行业的信贷息差的扩阔幅度仍属温和。

她写道：“我们相信，这些监管变动对宏观经济的影响应相当轻微，相信不会左右中国2021年下半年的国内生产总值增长，但对中国的长期社会经济发展有利。”

她认为，中国自2017年以来，已将其首要的经济优先目标由推动量化增长，转为鼓励更具体的质化成果。换言之，经济发展应讲求为民众日常生活带来更大裨益，而不是单纯追求可观的整体国内生产总值数据。基于这个框架，近期监管改动的主要目标，是透过降低教育相关成本和鼓励组织家庭，以应对国民人口增长放慢的挑战。

就教育行业而言，虽然政策对课后补习培训行业造成沉重打击，但相信对整体经济造成的影响相对较小，该行业仅占中国2019年国内生产总值约0.7%；并认为政府在过渡期间将采取循序渐进的方针，长远有助缓减中产阶层所承受的高昂教育及育儿成本，从而释放更多消费力，以及营造更多元化的教育环境，因为非学科类的校外补习培训业务仍可如常营运。

而互联网行业的新法规对宏观经济造成的影响应属有限，有关法规主要旨在改善员工福利、网络安全及遏制垄断势力。从信贷角度来看，中国互联网公司在中长期增长和盈利能力方面，将面临结构性挑战，因为有关公司将在运用其市场主导地位，以及实现跨行业增长时将遇到更多阻力。随着这些事件风险持续发酵，该行预期中国互联网行业的债券表现将继续波动。

宏利又认为，金融体系应有能力应对旨在遏抑房地产行业炒作的措施，从而带来更正面的长期发展前景。中国银行体系的平均按揭相关贷款与估值比率（LTV）约为50%，影子银行和透过互联网金融点对点借贷平台（P2P）贷款的过度杠杆，在过去数年已有所放缓。此外，中国人民银行在2020年下半年对银行业进行多轮房地产相关压力测试，以确保银行体系能够经受潜在的调整。

该行亦指出，一些拥有充足土地储备，并于在岸和离岸市场具备多元化��资渠道的发展商应较为有利。