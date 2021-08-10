中国最大炼油商据报调降开工率 因疫情削弱燃料需求

分析师表示，中国最大炼油商正在调降开工率，因为北京应对德尔塔（delta）变种病毒的积极作为，削弱了对道路和航空燃料的需求。

本月中国多个省份出现了德尔塔变种病毒，全国各地再次启动了局部封锁、旅行限制和大规模检测等行动。

彭博社引述大宗商品研究机构ICIS-China驻上海分析师Jean Zou说，与本月之前的计划量相比，中石化一些炼油厂的开工率将降低5%至10%。这家研究公司追踪中国各地的炼油厂运营、维护计划。

据报道，尽管中国的疫苗接种率高于美国，但北京仍在采取严格的防疫限制措施，这促使人们重新评估全球原油需求的前景。

中国最大能源公司中国石油天然气集团有限公司下属研究机构的研究员Wang Lining说，随着防疫限制措施的推出，一些中国炼油厂在过去一周下调了开工率，但没有具体说明削减幅度。

根据航空分析公司OAG的数据，中国的航空运力一周暴跌了32%。在所有﻿冠病病例增加的中国城市，道路交通量均有所下降。据彭博新能源财经报道，平均而言，受疫情影响城市的交通流量已降至正常水平的70％。

彭博新能源财经驻北京的分析师Luxi Hong在一份报告中表示：“交通流量的大幅下降将对道路燃料消费造成沉重打击，这将迫使中国石化和中国石油等生产商降低炼厂开工率。”