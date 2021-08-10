美国在台协会新处长：台美关系正处巅峰

美国在台协会台北办事处长新任孙晓雅，今天与台湾总统蔡英文会面时说，台美关系正处于巅峰，是史上最佳，希望未来能与蔡英文及其团队共同合作，在各领域强化并拓展台美关系。

综合中央社、自由时报报道，蔡英文今早在台湾外交部长吴钊燮、国安会秘书长顾立雄陪同下，在总统府接见孙晓雅；蔡英文致词时表示，很高兴与孙晓雅再次见面，也非常欢迎她再次派驻台湾。

蔡英文说，孙晓雅是相当资深的外交官，也是台湾的老朋友。在90年代就曾派驻台湾，见证了台湾很多重要的转变；2019年台美举办第一届“太平洋对话”时，孙晓雅就以美国国务院副助卿身份率团来到台湾，也在“玉山论坛”发表专题演讲。当时两人对于如何维护区域的稳定和共同价值，交换了很多意见。

蔡英文也提到，孙晓雅在担任亚太经济合作资深官员时，也和台湾有过密切的合作。她认为，以孙晓雅丰富的外交经验，以及对台湾的熟悉和长期关注，一定可以让台美关系更上一层楼。

公开资料显示，外交资历超过30年的孙晓雅曾任国务院副助理国务卿，精通中文及土耳其语。她在1991年加入美国国务院后，首个外派工作便是派驻美国在台协会台北办事处，也曾在北京的美国大使馆担任经济参赞。孙晓雅7月中旬正式接替郦英杰，担任美国在台协会台北办事处处长。

蔡英文指出，这几年来，台美关系持续有许多关键性的进展，也共同对抗疫情挑战。今年6月，美国捐赠250万剂冠病疫苗给台湾，“在逆境中愿意互相协助的朋友，就是真正的朋友”。

在安全方面，蔡英文说，拜登政府上周也首度宣布对台军售，相信对于强化台湾自我防御的能力，会有非常大的帮助。除了感谢美国的支持，也希望双方携手努力，共同维护印太区域的和平及稳定。

美国国务院于美东时间4日批准出售40门M109A6自走炮（新型155公厘火炮及精准弹药）给台湾，金额约7.5亿美元（约10亿新元）。

据报道，孙晓雅致词时首先感谢蔡英文的问候。她并说，非常高兴及荣幸以美国在台协会新任处长的身份回到台湾，台美关系正处于巅峰状态，是史上最佳，希望未来能与蔡英文及其团队共同合作，在各领域强化并拓展台美关系，向前迈进。