加拿大驻华大使谴责中国对谢伦伯格判死刑

中国辽宁省高院今天对加拿大人谢伦伯格走私毒品案进行二审宣判，决定维持死刑判决。对此，加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）表示谴责并呼吁宽大处理。

辽宁省大连市中院2019年1月14日以走私毒品罪判处谢伦伯格死刑，并处没收个人全部财产。一审宣判后，谢伦伯格不服，提出上诉。

鲍达民今天告诉路透社，加拿大仍然对中国任意使用死刑的情况深表关切。

鲍达民还说，中国宣布谢伦伯格的上诉结果时，加拿大正在审理华为高管孟晚舟的案件，这“不是巧合”。

华为首席财务官孟晚舟引渡案当地时间上周三（8月4日）在加拿大卑诗省高等法院再次开庭，由此进入主审法官首次作出引渡判决前的最后一轮庭审。孟晚舟辩护团队和代表美国司法部的检控官之间将进行逾两周的法庭辩论，庭审预计持续至8月20日。

当天，孟晚舟代表律师对美国在引渡请求中提供的信息可靠性提出质疑。孟晚舟的辩护律师达克特在庭上并要求中止引渡程序，以谴责美国的误导行为。

华为同日发声明，强调公司仍坚信孟晚舟清白，“我们将继续支持孟女士寻求正义和自由”。

法官判决预计今年秋季才会出炉，控辩双方届时均有机会上诉。

彭博社分析称，加拿大司法部数据显示，自2008年以来，美国向加国提出798宗引渡要求，仅有八宗被加国拒绝，美国另撤回40宗申请，意味着孟晚舟获胜机会渺茫。

49岁的孟晚舟被指2013年违反美国对伊朗的制裁令并涉嫌金融诈骗，而受到美国通缉；若在美获罪，孟晚舟可能面临长达30年监禁。加拿大2018年12月应美国要求在温哥华国际机场逮捕孟晚舟，中国数天后拘留加国前外交官康明凯和商人斯帕弗，并要求释放孟晚舟，被认为是以牙还牙，���加关系由此急转直下。