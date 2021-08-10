中共北京市委书记蔡奇宣布，魏小东出任北京市政协党组书记。他强调，这次调整是中共中央通盘考虑作出的决定，充分体现了中央对北京市领导班子的肯定。

据《北京日报》消息，蔡奇昨天在北京市政协领导干部会议上也要求，北京市政协系统深入学习贯彻中共总书记习近平关于加强和改进人民政协工作的重要思想，把思想和行动统一到中央决定和市委要求上来，立足首都职责使命，以首善标准履职尽责，开创首都政协事业发展新局面。

蔡奇说，要把学习贯彻习近平“七一”重要讲话精神作为当前首要政治任务，同时增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移地把人民政协制度坚持好，把人民政协事业发展好。

蔡奇强调，要始终坚持和加强中共对政协工作的全面领导，为做好北京市政协工作提供根本保证。北京市政协党组发挥好把方向、管大局、保落实的领导作用。坚持以中共的政治建设为统领，强化政协党组、机关党组、专门委员会分党组建设。加强领导班子和干部队伍建设。

魏小东表示完全拥护、坚决服从中央决定和北京市委要求。他说，履新北京市政协深感责任重大、使命光荣。

“我将与同志们一道，在市政协良好工作基础上，始终坚持旗帜鲜明讲政治，坚持党的领导不动摇，坚持人民政协为人民，坚持人民政协性质定位促发展，坚持打铁必须自身硬，忠诚履职。”

公开资料显示，今年60岁的魏小东，福建漳州人。此次调整前，他曾任北京市委常委、组织部部长，市人大常委会副主任、党组副书记，市总工会主席。