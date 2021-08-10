中国召回驻立陶宛大使

中国外交部宣布，决定召回驻立陶宛大使，并要求立陶宛政府召回驻华大使。

中国外交部今天以发言人名义发表声明，指立陶宛政府不顾中方反复交涉，“允许台湾当局以‘台湾’名义设立‘代表处’”，公然违背中立两国建交公报精神，严重损害中国主权和领土完整，中国对此表示坚决反对，决定召回驻立陶宛大使，并要求立陶宛政府召回驻华大使。

声明说，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是中国同其他国家发展双边关系的政治基础，维护国家主权和领土完整的红线不容触碰。

声明说：“我们敦促立方立即纠正错误决定，采取切实措施，消除恶劣影响，不要在错误的道路上越走越远。”

声明也警告，“‘台独’是死路一条，图谋在国际上搞分裂活动绝对不会得逞”。

7月20日，台湾宣布在立陶宛设立代表处。这是台湾18年来首个在欧洲国家首都设立的代表处，而且最引人注目的是，这是首个在大陆的邦交国使用“台湾”二字的代表处。

人口280万的天主教小国立陶宛今年对华立场转趋强硬，5月退出中国与中东欧国家的“17+1”合作机制；6月宣布9月底前对台捐赠2万剂阿斯利康疫苗；7月5日宣布今年秋天要到台湾设代表处。