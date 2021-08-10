恒大汽车预计上半年净亏损约48亿元

恒大汽车昨晚发布了2021年上半年的盈利预警。公司预计，2021年上半年将录得净亏损约48亿元人民币（约10亿新元），为去年同期净亏损的两倍。

据澎湃新闻报道，业绩预告称，48亿元的净亏损主要由于拓展新能源汽车业务，处于投入阶段，购买固定资产及设备，研发等相关费用增加及利息支出。

过去一年里，为实现2025年年产销超100万辆目标，恒大汽车投入巨大。数据显示，2020年全年，恒大汽车已经累计投入474亿元。其中，研发投入高达249亿元，分别用于底盘架构、动力总成、电池、工程技术、智能网联、自动驾驶等领域。

一方面研发投入巨大，另一方面恒大名下依旧无车型量产，也就无销量可言。过去一年，新能源业务虽实现了1.88亿元的营收，但其收入主要来自于收购的卡耐新能源电池的销售。新能源业务目前在恒大汽车全年154.87亿元的营收中仅占1%左右，有近99%的收入来自于健康管理分部的贡献。

恒大健康于去年七月更名为“恒大汽车”，在港交所主板上市。自更名以来，恒大汽车连续进行了多次配股融资和战投引入，市值一度升至6700亿港元。不过，随着债务危机的爆发，恒大股价一路下跌，截至目前，市值距最高点已经蒸发了80%。

不过，高额预亏公告9日深夜发布后，恒大汽车的股价10日并未出现下跌，恒大系概念股的股价反而有所上涨。股价上涨的原因，是有消息称多家实力超强的国资和民企，有意入股恒大汽车和恒大物业，并预计合作很快就会落地。

据悉，恒大汽车将于8月底发布上半年正式业绩公告。

