暴涨五倍 中美海运费超2万美元

从中国到美国的集装箱运费已创下每40英尺逾2万美元（2.72万新元）的新高价格。

据第一财经报道，记者10日查阅波罗的海航运交易所与Freightos推出的全球集装箱货运指数（Freightos Baltic Index），显示在其他航线运价指数几乎没有变化的同时，中国/东南亚-北美西海岸和中国/东南亚-北美东海岸的海运价格继续飙升，其中前者价格为每40英尺18555美元，后者价格为每40英尺20636美元。

一位长期做进出口贸易的业务人员透露，今年以来海运价格飙升，作为托运人“抢箱子”已经心力交瘁，而更贵的价格并不一定代表更好的结果，该延迟还是延迟。

清华大学中美关系研究中心高级研究员周世俭告诉记者，今年上半年，中国发出去的集装箱无法及时回收，造成集装箱价格普遍暴涨；下半年伴随全球经济复苏，运费也随之继续上涨。

中国世界贸易组织研究会副会长霍建国受访时说，在中国到北美的海运价格涨到2万多美元，已经算是历史高位了。这主要还是受疫情影响，一些海运公司的航运可能在码头停运方面遇到障碍，再加上有些国家的海运码头也出现了问题，这些因素加速了某些线路运力的压缩。

霍建国还分析道，海运价格猛涨和美元也有一定的关系，大宗商品价格前段时间增幅也很明显。美元和疫情这两个因素的波动情况，对运价会产生一定的影响。