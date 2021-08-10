中国建立卡拉OK音乐违规曲目清单制度

中国文化和旅游部制定了《歌舞娱乐场所卡拉OK音乐内容管理暂行规定》(以下简称规定)，自2021年10月1日起施行。规定明确，将建立全国卡拉OK音乐违规曲目清单制度。

据中国文化和旅游部网站消息，《规定》明确，文化和旅游部负责建立全国卡拉OK音乐内容审核专家小组，建立全国卡拉OK音乐违规曲目清单制度。

《规定》要求，歌舞娱乐场所播放的卡拉OK音乐不得含有《娱乐场所管理条例》第十三条禁止内容：

违反宪法确定的基本原则的；危害国家统一、主权或者领土完整的；危害国家安全，或者损害国家荣誉、利益的；煽动民族仇恨、民族歧视，伤害民族感情或者侵害民族风俗、习惯，破坏民族团结的；违反国家宗教政策，宣扬邪教、迷信的；宣扬淫秽、赌博、暴力以及与毒品有关的违法犯罪活动，或者教唆犯罪的；违背社会公德或者民族优秀文化传统的；(八)侮辱、诽谤他人，侵害他人合法权益的；法律、行政法规禁止的其他内容。

《规定》明确，全国文化娱乐行业协会应当引导行业加强内容自律，提醒歌曲点播系统内容提供商、歌舞娱乐场所及时删除含有法律法规禁止内容的音乐产品，并协助行业主管部门依法依规处置。

《规定》强调，文化和旅游行政部门发现歌曲点播系统内容提供商向歌舞娱乐场所提供的卡拉OK音乐含有法律法规禁止内容的，可以通过约谈等行政指导方式予以警示、制止；发现向歌舞娱乐场所提供已被列入全国卡拉OK违规曲目清单的卡拉OK音乐的，可以向社会公布该歌曲点播系统内容提供商的名称、违规曲目等信息，予以通报。