中国推首个演出票务行业标准打击黄牛党

中国演出行业协会昨天发布，由文化和旅游部颁布的全国首个演出票务领域行业标准《演出票务服务与技术规范》将于本月19日起实施。标准的施行将有效打击“黄牛”生存空间，完善演出票务管理，治理行业乱象，实现演出领域数字化建设。

根据北京晚报报道，此次出台的行业标准由中国演出行业协会牵头起草，着重解决统一全国演出票务的内容、规格、编码、制作、发行等基本要求；统一全国演出票务的生成、打印、取票、印刷等具体要求；统一全国演出票务购票、检票、退票等全流程的规范化服务；制订演出行业的票务基本规则；对演出票务管理系统、票务销售系统的技术要求、功能、服务器管理、通信、内容与授权文件接收等接口的通信协议和数据格式以及演出票务数据采集数据接口等都提出了基本要求。在此基础上实现对全国演出票务市场数据进行采集和有效监管。

此次行业标准的出台将为全面推动数字化票券创造良机。统一信息编码，将为市场在售演出项目提供真实可靠的数据分析基础。编码能够快速对应大数据筛查，便捷掌握不同区域、不同类型的演出产品销售情况。根据规范，未来国内所有“出票系统”，都应该接入全国统一的票务信息管理平台，且进行行业标准化认证。

在这一规范支撑下，未来演出票务信息采集与服务既面向行业也面向政府，用真实的市场数据反映真实市场情况，才能为演出行业争取更多更精准的政策支持。

《演出票务服务与技术规范》将于8月19日起实施，下一阶段将在行业内开展全国票务系统标准认证工作，剧院、剧场单位所使用的票务系统都需要进行认证。