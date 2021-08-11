港职工盟据报涉收受资助勾结外力被国安处调查

成立48年的香港教育专业人员协会（教协）昨天宣布解散，在此之前，教协曾高调退出职工盟，后者去向也备受关注。根据港媒消息，当局枪打教协之后，另一更大目标是职工盟，并指警方国安处已紧盯这个涉收受资助勾结外力，以及长期操控近百个工会的反中乱港组织。

根据《星岛日报》引述最新一期《东周刊》消息称，其他属会和友好组织，包括社工、医护、航空及运输等工会，若涉违法行为，同样会成为国安处狙击目标。

据了解，近日相继有属会退出职工盟，有工会人士表示，在目前气氛下，要寻找新一代“接庄”有一定难度，部分属会或有所担心，但职工盟内部仍会坚守岗位，暂时没有解散计划。

消息还指，民阵、支联会及职工盟等组织，正被警方国安处调查，包括有否违《香港国安法》及洗黑钱等。消息人士指，职工盟过去屡次疑涉收受资助、勾结外力、操控工会进行反中乱港活动，“在反修例风暴期间更是猖狂，动员游行罢工、甚至呼吁成立大量新工会，助揽炒派争取劳工界选委议席来夺权。中央意识到必须踢散这一股力量，正本清源，社会才能重回正轨。”

报道提到，《香港国安法》去年6月30日实施，时任职工盟主席吴敏儿仍参与“35+”初选，她最后与一干人等在今年初被控涉嫌违反《香港国安法》。但职工盟未有停下步伐，今年仍鼓励“共同体渗入职场”，称工会可善用扎根职场的优势“建立更多根据地”，并让同路人抢占居民委员会、专业团体等不同领域阵地；今年6月12日，职工盟联同医管局员工阵线成员设街站，派发反修例两周年单张，涉违反限聚令而被票控。

职工盟目前有接近100个属会，分别来自运输、建筑、航空、教育及饮食等约12个劳工界别，但其实近一半对外公开的办公地址及联络方法，均为职工盟会址及电话，是其背后“大台”。据了解，不少属会仍在消化目前局势，有待表态；消息人士说，教协过去一直是职工盟的核心属会成员。如今教协已退会，相信其他属会有机会陆续退出。

报道还引述泛民人士说，职工盟与各属会关系不一，一些理念相近例如香港社会工作者总工会，以及刚退出的教协等属于铁胆，也有一些是职工盟着手筹组而成，其核心成员均是“自己人”；亦有一批平日不活跃的属会，多数借用职工盟资源，若他们感受到留在职工盟会受拖累，相信很快便会割席。

职工盟总干事蒙兆达昨���回应教协解散的消息，指教协最近承受沉重政治压力，对教协作出如此决定表示明白和尊重。职工盟指，教协不断遭受打压，包括连日来被官媒政治威吓和被教育局粗暴终止合作关系，其后继续穷追猛打，令教协最后被逼解散，是政府干预组织结社自由的牺牲品。教协解散，教育界失去了一个可以为教师权益发声、最具代表性的组织，对于教师权益肯定是一极大伤害。

问及对于未来工作的评估，职工盟指，公民社会的自由不断被收缩，社会弥漫着一片恐慌气氛，一定会对工运构成打击。工运路从不平坦，未来更肯定会是崎岖难行，面对如此逆境，职工盟会继续谨守岗位，坚持为打工仔发声。

