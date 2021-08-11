欧盟吁宽大处理谢伦伯格案 中国使团驳斥

针对欧盟对外行动署发言人发表声明，就中国对加拿大公民谢伦伯格维持死刑原判表示关切，呼吁对谢予宽大处理，中国驻欧盟使团发言人昨天称，在谢伦伯格一案上，有关程序完全合法，证据确实、充分。欧方声明肆意干涉中国内政和司法主权，中方对此表示坚决反对，也绝不接受。中国敦促欧方切实尊重法治精神和中国司法主权，停止发表不负责任的言论。

据中国驻欧盟使团网站消息，发言人通过问答形式回应欧盟声明时说，毒品犯罪是世界公认的严重罪行，社会危害极大，各国都予以严厉打击。中国法律保留死刑，同时严格控制死刑适用。对危害极其严重的毒品犯罪适用死刑，有利于震慑和预防毒品犯罪。

发言人说，中国是法治社会，司法机关对不同国籍的罪犯均依法处理。加拿大人谢伦伯格参与有组织的国际贩毒活动，伙同他人走私冰毒222.035千克，行为构成走私毒品罪。在谢伦伯格一案上，有关程序完全合法，证据确实、充分。发言人还反问，不知欧方在为毒贩鸣冤叫屈时，是否考虑过被毒品残害的无数个体的人权和家庭的幸福？

中国辽宁省高级人民法院昨天对加拿大籍被告人谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品案进行二审宣判，裁定驳回上诉，维持死刑原判。加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）昨天对二审判决表示谴责，认为那是“残忍和不人道的惩罚”，他并呼吁中国对谢伦伯格从宽处理。