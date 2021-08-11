中国昨新增83例本土病例 54例在扬州

中国昨天新增确诊病例111例，包括本土病例83例，其中江苏54例，均在扬州市，13例为轻型，41例为普通型。

综合中国国家卫健委网站和“健康江苏”微信公众号消息，昨天新增境外输入病例28例，包括浙江12例，云南5例，上海4例，四川3例，广东2例，天津1例，山东1例；本土病例中，除了江苏54例，还有湖北14例，河南7例，湖南5例，云南2例，北京1例。

中国当日新增治愈出院病例24例，解除医学观察的密切接触者3496人，重症病例较前一日增加6例。

境外输入现有确诊病例729例（其中重症病例15例），现有疑似病例1例。累计确诊病例7737例，累计治愈出院病例7008例，无死亡病例。

截至昨天，中国现有确诊病例1789例，其中重症病例60例），累计治愈出院病例87655例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94080例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1135904人，尚在医学观察的密切接触者50808人。



江苏疫情方面，从7月20日至今，江苏累计报告本土确诊病例696例，其中南京市233例，淮安市12例，扬州市448例，宿迁市3例。累计出院本土确诊病例30例。

目前，在定点医院隔离治疗的确诊病例685例，其中本土确诊病例666例，轻型122例、普通型509例、重型23例、危重型12例。在医学观察的无症状感染者8例，其中本土无症状感染者1例。