中国官媒引述“瑞士学者”批美 瑞士公开辟谣

中国官媒人民日报海外版8月2日发布消息，称一位名叫Wilson Edwards的瑞士生物学家指世卫组织相关人士向其表示，由于他们支持中国-世卫组织冠病病毒溯源联合研究报告的结论，而遭到美国方面的施压与恐吓。瑞士驻中国大使馆昨天发声明指出，瑞士没有任何登记姓名为Wilson Edwards的公民，在生物学界也没有以这个名字署名的学术文章，这是条假新闻，并呼吁中国媒体和网民将这些贴文下架。

瑞士驻中国大使馆在推文中写道，他们要找寻这位名叫Wilson Edwards的所谓“瑞士生物学家”，因为中国新闻机构和社群媒体过去几天曾引述他的话。推文说，“如果有这个人，我们想要跟你见面！但更可能的情况是，这是条假新闻。”

瑞士驻华大使馆在推文中贴出的中英双语声明还称，瑞士没有任何登记姓名为Wilson Edwards的公民；在生物学界也没有以这个名字署名的学术文章；这个叫“Wilson Edwards”的面簿账号于上月24日刚刚开通，至今仅发帖一条，账户好友只有三位。据此判断“该账户可能并非以网络社交而开设”。

瑞士驻中国大使馆声明指出，瑞士没有任何登记姓名为Wilson Edwards的公民，在生物学界也没有以这个名字署名的学术文章，这是条假新闻。（推特）

根据网传截屏信息，这篇被央视、新华社、人民日报、环球时报、观察者网等多家中国官媒转载的文章称，这位名叫Wilson Edwards的生物学家指，世卫组织相关人士向其表示，过去一段时间，由于他们支持中国-世卫组织冠病病毒溯源联合研究报告的结论，而遭到美国方面的施压与恐吓，他还说，“在美国持续施压下，世卫组织溯源工作恐沦为美国的政治工具。”

目前该文章已在上述媒体平台下架，但仍在个别网站上可以查阅。有网民指出，这篇文章源自新华社主管主办的参考消息7月31日转载“南太平洋之声”的报道。

还有网民指出，“Wilson Edwards”是英语，瑞士是德、法、意的交汇处，不太可能有这种名字，而且威尔逊和爱德华兹都是姓，“这就好比说有位中国专家叫做山本松下”。