加拿大人斯帕弗因非法提供国家秘密罪被中国判刑11年

根据辽宁省丹东市中级人民法院官网消息，法院今天对加拿大人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）一案公开宣判，认定迈克尔·斯帕弗犯为境外刺探、非法提供国家秘密罪，判处有期徒刑11年，并处没收个人财产人民币五万元（约10480新元），驱逐出境。

辽宁丹东看守所工作人员正在放置警戒线。迈克尔·斯帕弗被关押在这里。（法新社）

加拿大驻华大使鲍达民对中国判处斯帕弗11年监禁感到失望，并强烈谴责这一判决结果。

根据路透社报道，鲍达民在斯帕弗案审判地中国丹东通过视频电话受访时说，“我们以最强烈的措辞谴责这一判决，其司法程序既不公平，也不透明”。

在对聚集在加拿大驻华大使馆的外交官和记者发表的视频讲话中，鲍达民呼吁释放斯帕弗和他的加拿大同胞康明凯(Michael Kovrig)，后者也在等待有关间谍案的判决。

加拿大驻华大使鲍达民在判决后探望了斯帕弗。图为鲍达民（中）在丹东看守所外与使馆工作人��交谈。（法新社）

鲍达民在判决后探望了斯帕弗并转达了他的消息：“谢谢你们的支持”，“我的精神状态很好”以及“我想回家”。

斯帕弗的庭审结束后，加拿大驻华大使鲍达民到丹东看守所探望他。图为鲍达民走在看守所的高墙外。（法新社）

被中国拘押两年多的迈克尔·斯帕弗于2018年12月底因“涉嫌从事危害中国国家安全的活动”被捕。在他被带走的同一天，加拿大原外交官、非盈利非政府组织“国际危机组织”东北亚高级顾问康明凯，也以同样罪名被逮捕。

同年12月初，加拿大应美国政府司法互助要求逮捕了中国华为首席财务官孟晚舟。外界解读，对上述两名加拿大人的逮捕是中国政府的报复行动。

迈克尔·斯帕弗于今年3月19日在辽宁省丹东市中级人民法院受审。由于当时是闭门审理，加拿大驻华外交人员对于无法旁听表示失望。开庭前夕，斯帕弗家人发表声明呼吁中国放人，并表示，“继续以不公正的方式被拘留（斯帕弗），剥夺他的自由，既不公平也不合理，特别是考虑到案件缺乏透明度。”

据此前报道，迈克尔·斯帕弗在中朝边界城市丹东经营“长白山文化交流”旅游公司，经营对朝鲜的商业、旅游和运动访问团。他曾在2013年协调安排前NBA球星罗德曼访朝并会见朝鲜最高领导人金正恩。

与斯帕弗同天被捕的加拿大原外交官康明凯案件也于今年3月在北京中级法院闭门审理，据彭博社昨天引述加拿大驻华大使鲍达民称，目前还没有收到康明凯宣判的时间。

中国辽宁省高级人民法院昨天对另一名加拿大籍被告人谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品案进行二审宣判，裁定驳回上诉，维持死刑原判。

谢伦伯格因走私毒品于2014年被捕。他在2018年11月被判处15年监禁。在华为首席财务官孟晚舟同年12月在加拿大被拘留后，辽宁省大连市中级人民法院2019年1月14日改判谢伦伯格死刑并没收个人全部财产。

鲍达民说，加拿大仍然对中国“任意使用死刑”的情况深表关切。他并称，中国宣布谢伦伯格的二审结果之际，加拿大正在审理华为高管孟晚舟的案件，这“不是巧合”。

孟晚舟引渡案上周三（4日）在加拿大卑诗省高等法院再次开庭，由此进入主审法官首次作出引渡判决前的最后一轮庭审。孟晚舟辩护团队和代表美国司法部的检控官之间将进行逾两周的法庭辩论，庭审预计持续至8月20日。