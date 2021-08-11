立陶宛遗憾北京召回大使 决意与台发展互惠关系

中国外交部昨天宣布，立陶宛政府不顾中方反复交涉，“允许台湾当局以‘台湾’名义设立‘代表处’，因此决定召回驻立陶宛大使，并要求立陶宛政府召回驻华大使。立陶宛对此表示“遗憾”，但决意与台湾发展互惠关系。

综合中央社和路透社报道，立陶宛外交部发布声明称，“对中国上述举措感到遗憾，同时借机重申，立陶宛决意在一个中国原则下，追求与台湾的互惠关系，如同欧盟（EU）和世界各地的许多国家一样。”

立陶宛还说，中国的决定“令人失望”。立陶宛外交部长兰斯伯吉斯说：“我们正在思考下一步行动。”

兰斯伯吉斯还说：“我们显然已收到信息，但我们也表达了自己的信息，即立陶宛会维持自身政策，因为这不只是立陶宛的政策，也是许多欧洲国家的政策。”

美国国务院发言人普莱斯在例行新闻发布会上表示，美国支持欧洲伙伴和盟友与台湾发展关系，抵制中国的“胁迫行为”。

普莱斯说:“我们与我们的北约盟友立陶宛站在一起，谴责中国最近的报复行动。”

中国外交部官网昨天以发言人名义发表声明，指立陶宛政府不顾中方反复交涉，“允许台湾当局以‘台湾’名义设立‘代表处’”，公然违背两国建交公报精神，严重损害中国主权和领土完整。中国对此表示坚决反对，决定召回驻立陶宛大使，并要求立陶宛政府召回驻华大使。

声明还敦促立陶宛“立即纠正错误决定，采取切实措施，消除恶劣影响，不要在错误的道路上越走越远”。

台湾政府7月20日宣布在立陶宛设立代表处，是相隔18年来再次在欧洲国家首都设立代表处，也是首个在中国大陆邦交国使用“台湾”二字的代表处。