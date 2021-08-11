中国维生素C价格操纵案被美国上诉法院驳回

美国一家上诉法院周二驳回了针对中国两家维生素C生产商价格操纵的诉讼案。

据路透社报道，位于曼哈顿的美国第二巡回上诉法院表示，由于中美反垄断法之间存在“真正的冲突”，以及对外交关系的潜在影响，驳回这宗持续了16年半的案件是合理的。

德州的动物科学产品公司(Animal Science Products)和新泽西的拉尼斯公司(Ranis Co)，指控河北维尔康制药有限公司(Hebei Welcome Pharmaceutical Co.)及华北制药集团有限公司多收了维生素C的费用。该2:1的裁决代表这两家美国公司上诉失败。

2016年，上诉法院宣布这两家美国公司三年前在布鲁克林(Brooklyn)赢得的1.478亿美元的陪审团裁决无效。法院表示它必须遵重中国的观点，即中国法律强制要求中国维生素C生产出口企业以特定价格和特定数量出口维生素C。

但美国最高法院在2018年下令该案发回重审，称联邦法院只需“尊重”外国政府对其本国法律的解释。

特朗普政府在该案中支持美国公司。

巡回法院法官William Nardini在周二的主要意见书中写道，尽管美国有意惩罚外国公司的反竞争行为，但政府可以通过外交和贸易谈判化解其对中国的担忧。

原告律师没有回应置评请求。

中国公司的律师Jonathan Jacobson称，鉴于法律的冲突，驳回诉讼是“唯一适当的结果”。