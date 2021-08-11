腾讯实习生要求公司颁布条令杜绝酒桌文化

一段腾讯公司实习生与腾讯创始人马化腾、总裁刘炽平的聊天记录截图昨晚开始在网上流传。该实习生向马化腾提出，希望腾讯颁布“拒绝陪酒”相关条令，杜绝“酒桌文化”。

据澎湃新闻报道，该实习生对马化腾说：“你身为领导，必须为阿里此行为发声，严令禁止此恶劣行为发生在我司！！！”随后该实习生又向刘炽平发出同样的消息，并表示：“务必回复！谢谢，请完善相关规则，完善员工反性骚扰规则！！”

刘炽平在晚间回复该实习生，表达了对他建议的感谢。“要不断强调我们对任何形式性骚扰的零容忍态度。”刘炽平说，“我会把你的建议发给HR，因为他们在执行有关的措施。”

在职场社交平台脉脉上，有网友认为，实习生将公司内部对话发布在网上，违法了公司规则，过于想出风头，太爱表现，更何况，腾讯为什么要为阿里的事件发声？但也有网友认为，这体现出实习生“初生牛犊不怕虎”，刘炽平的回复也非常得体。

腾讯尚未对上述消息做出公开置评。

另一家互联网公司阿里巴巴近日深陷舆论漩涡。一名阿里巴巴女员工自述，她在出差期间被恶意灌酒，遭到商户猥亵，后被直属领导侵犯。8月9日凌晨，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇在阿里内网公布了“女员工被侵犯”的阶段性内部调查结果和处理决定：同城零售事业群总裁李永和和HRG徐昆引咎辞职，阿里巴巴首席人力资源官童文红记过处分，涉事男员工被辞退，永不录用，其是否存在违法行为，警方正在调查取证。