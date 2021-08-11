16岁学生参加中国探险协会穿越沙漠活动遇难

中国探险协会组织的一场为期6天的80公里徒步穿越腾格里沙漠的青少年探险活动中，一名16岁学生在途中身亡，其同学随后爆料称，协会认为这是一次意外事故，拒绝向家长道歉和赔偿，但他对活动的安全保障提出质疑：“没对讲机，没保障车，没医护人员，就一个领队敢带着八个未成年人走腾格里沙漠？”

根据红星新闻报道，中国探险协会上周四（5日）发布声明称，近期该协会组织的青少年腾格里沙漠探险项目发生意外，一位16岁的孩子意外身亡。目前，案件正在警方调查当中，相关结果还有待公布。

一同参加活动的死者同学小李受访时认为，中国探险协会在这次活动准备不充分，不仅没有配备随行医护人员，而且只有一个领队，事发后想叫救护车但是没有信号，直到车子往外开40分钟才拨通120急救电话。

小李和死者小郑均是北京某外国语学校出国部高一2班的同学。据他介绍，小郑比较怕热，平时喜欢剑道，也会和同学们一起踢球，但并未参与过户外徒步等活动。

他们是在今年6月从中国探险协会在学校的宣讲会中知道了沙漠徒步活动，“这个会发证书，递交出国申请可以用到。”该同学坦言，他们多数人参加就是为出国留学加分，并不喜欢户外运动。

中国探险协会官网也在6月15日发布的一篇《唤醒孩子的探险精神，来这里开启一场探索之旅》文章也提到，6月9日晚，中国探险协会联合某校在协会总部召开青少年探险科考训练营家长说明会，共同探讨关于探险活动和留学申请的问题。

文章还介绍，目前青少年科考探险训练营开启了海洋、沙漠、高原、古迹四个不同领域的项目，其中就包括此次事故的项目——《激越黄沙：探秘腾格里青少年探险科考训练营》。

另外一份宣传资料显示，学员参加活动后可以获得众多好处，其中“升学帮助”提到了两点：推荐信，中探协导师/探险家将为完成项目并通过考核的学员出具用于升学及实习的推荐信；升学文书素材积累，探险科考经历为留学申请文书积累亮点。

宣传资料显示，活动时间为7月25日至8月3日，活动费用为22500元（人民币，4718新元），包括训练营统一服装、探险装备；北京出发前的集中培训和住宿等等。

小李回忆，参加活动前主办方并没有要求他们体检，也没有在北京集中进行培训。参与活动的同学当日从北京乘飞机抵达银川，两日后（27日）正式进入沙漠。“活动正式开始前，主办方给我们发了装备，包括睡袋、帐篷等，但并未教授野外生存技能。”

小李还称，探险队伍并未配备随行医护人员，只有两位中探协的领队，两位随行人员，一位随队司机以及八位同学，同学的年龄在16至17岁之间。

在进入沙漠徒步的第三天（29日）上午10点，气温逐渐升高；11 点多沙漠地表温度达到了53.3摄氏度。小李忆述，到达一个沙坡前，小郑突然倒地不起，他和领队过去看，领队认为没事，不像中暑，让小郑继续走，爬上坡就是营地。

小郑在稍作消息后开始缓缓地爬坡，可是到坡顶后再次倒地，小郑让领队叫救护车，领队还是坚持要让他走完，并称就算叫救护车也只能达到营地再叫，小郑没办法就从坡顶滚了下去，试图接近营地。

据小李回忆，小郑滚下沙坡后已经昏迷了，领队让其余同学先到营地吃饭休息。半个小时后，有人称小郑脸色不太对，小李返回小郑身边查看发现后者已没有意识，脸上沾有沙子。他本打算呼叫救护车，但沙漠中手机没有信号。

之后，小李称他和领队还有随队司机开车将小郑送往旁边的公路，大约开了40分钟，他的手机才有信号，随即拨打了120。10分钟后，小郑被赶来的救护车送往医院。

中国探险协会在上述声明中称，该事件为“意外”，案件正在警方调查当中，相关结果还有待公布。一有结果，协会将及时向社会公众同步。



同时，中国探险协会对年轻生命的逝去表示沉痛哀悼。中国探险协会启动内审程序，对所有项目进行紧急安全检查，避免类似事故在发生。

中国探险协会一位工作人员昨天受访时说，沙漠探险活动主要是针对青少年的探险科考培训，协会对活动设立了相应的风险预案，参与活动需缴纳费用。

工作人员还称，事故发生当天，协会相关领导及学生家长均已前往现场。目前，警方正在调查相关情况。

