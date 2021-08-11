加驻华大使强烈谴责斯帕弗案判决结果

加拿大驻华大使表示，他对中国以间谍罪判处加拿大商人迈克尔·斯帕弗(Michael Spavor) 11年监禁感到失望，并强烈谴责这一判决结果。

根据路透社报道，加拿大驻华大使鲍达民在斯帕弗案审判地中国丹东通过视频电话受访时说，“我们以最强烈的措辞谴责这一判决，其司法程序既不公平，也不透明”。

在对聚集在加拿大驻华大使馆的外交官和记者发表的视频讲话中，鲍达民呼吁释放斯帕弗和他的加拿大同胞康明凯(Michael Kovrig)，后者也在等待有关间谍案的判决。

鲍达民在判决后拜访了斯帕弗并转达了他的消息：“谢谢你们的支持”，“我的精神状态很好”以及“我想回家”。

辽宁省丹东市中级人民法院今天对斯帕弗一案公开宣判，认定迈克尔·斯帕弗犯为境外刺探、非法提供国家秘密罪，判处有期徒刑11年，并处没收个人财产人民币五万元（约10480新元），驱逐出境。

判决文书并没有指明“驱逐出境”的具体时间，但鲍达民认为，斯帕弗是在服刑11年后被驱逐出境。

不过，彭博社在最新报道中指出，斯帕弗最终被驱逐出境的时机是关键，如果现在把他送回加拿大可能被视为北京向渥太华伸出的橄榄枝。报道也称，在孟晚舟的命运悬而未决之际，北京方面尚未表示愿意在这些案件上做出妥协。

中国辽宁省高级人民法院昨天对另一名加拿大籍被告人谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品案进行二审宣判，裁定驳回上诉，维持死刑原判。

就在中国相继宣判两名加拿大人的案件之际，孟晚舟引渡案上周三（4日）在加拿大卑诗省高等法院再次开庭，由此进入主审法官首次作出引渡判决前的最后一轮庭审。鲍达民称，这二者之间“不是巧合”。

