孟晚舟律师寻求停止引渡 称美国“不是世界警察”

华为首席财务官孟晚舟的律师试图推动加拿大法院拒绝美国的引渡请求。他们提出，如果让孟晚舟到纽约面对欺诈指控，会鼓励美国当局提出更多不当请求。

据彭博社报道，辩护律师Tony Paisana当地时间周一在温哥华对法官表示，美国“不是世界警察”，停止引渡孟晚舟是美国和加拿大当局涉嫌滥用职权的唯一合理补救措施。

“这种不当行为绝不能容忍，因为这样会纵容和招致类似行为，”Paisana在不列颠哥伦比亚省最高法院对首席首席法官Heather Holmes说。

自从被捕以来，孟晚舟一直在这家加拿大法院抗争美国的引渡请求。

美国检察官称，作为违反美国贸易制裁计划的一部分，孟晚舟就华为在伊朗的业务向汇丰控股撒了谎。孟晚舟则否认有任何不当行为。

如果在美国被判罪，她可能面临长达30年的刑期。

她的法律团队认为，加拿大没有义务遵守引渡条约，因为自总统而下的美国官员行为都是不光彩的。首席律师Richard Peck提出，美国前总统唐纳德· 特朗普及时任国务卿蓬佩奥在2018年12月孟晚舟被捕后几个月的讲话表明，如果能够增进美国的外交政策和贸易利益，华盛顿准备干预此案。

“国家元首以前什么时候干涉过引渡？”Peck说。他补充表示，这样的言论是将他的客户变成了政治筹码。

在周二的听证会中，加拿大检察官Robert Frater称辩护律师“极大地夸大了美国总统的言辞”。