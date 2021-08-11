人民日报评港教协解散：宜将剩勇追穷寇

香港教协昨天宣布解散，中国大陆官媒《人民日报》今天发表评论称，教协的下场是咎由自取。文章还引用毛泽东的诗句“宜将剩勇追穷寇”，称任何反中乱港势力都将走上灭亡之路。

文章称，教协这个搅乱香港多年、荼毒师生甚深的名义上的教育团体，不可避免地落得个分崩离析的最终下场，正可谓咎由自取。

文章称，港教协如“过街老鼠人人喊打”，在香港由乱转治、由治转兴的局面下“早已惶惶不可终日”，面对香港社会各界的一致声讨，妄图瞒天过海，扮演一只闻风而动的“变色龙”，寄希望于“跳船”自保，这种想法是“大错特错”。

文章写道，香港教协被彻底扫进了历史的垃圾堆，香港教育的毒瘤自行了断，香港社会的暗雷从此根除。但是，“解散不等于一笔勾销，漂白更是痴心妄想”。在香港国安法的护航下，相信更多领域将实现正本清源，反中乱港的残余势力无立足之地。

文章最后写道，宜将剩勇追穷寇。港教协的惨淡结局，彻底断了一些人心存侥幸、蒙混过关的念想。对任何反中乱港势力而言，走上自取灭亡的绝路只是时间早晚的问题。

新华社今天也发表评论称，港教协长年以“教师组织”名义纵“独”煽暴、祸乱香港，沦落到今时今日“山穷水尽”“作鸟兽散”般田地，完全是咎由自取。

评论称，劣迹斑斑、千夫所指的港教协宣布解散，香港教育总算可以放下沉重包袱，迎来重回正轨的历史契机。

文章还警告，那些“至今依然不知悔悟、贼心不死的乱港组织和分子”，切勿心存侥幸、继续为非作歹。反中乱港绝对没有出路，蚍蜉撼树绝不可能得逞。