港府将修订国旗国徽法　禁网上辱国旗

香港政制及内地事务局今天（11日）向立法会提交《2021 年国旗及国徽(修订)条例草案》，修改《国旗及国徽条例》，并于下周三的立法会首读及二读。

据香港01报道，根据修例草案，修例分六个主要范畴，其中将修改《国旗及国徽条例》第7条，就侮辱国旗或国徽加入更具体的条文，包括禁止“任何人公开及故意以焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏国旗、国徽或其图像的方式或以其他方式侮辱国旗或国徽”及“故意发布以焚烧、毁损、涂划、玷污或践踏国旗、国徽或其图像的方式或以其他方式侮辱国旗或国徽的情况，意图侮辱国旗或国徽”。

同时，修例草案建议将检控时限长至警务处处长发现或知悉有关罪行的日期之后一年内，或犯该罪行的日期之后两年内。

局方指修例后，不论是在现实生活还是虚拟世界中公开及故意侮辱国旗及国徽的行为，均属犯罪，条文订定的刑罚水平维持不变，即最高可处以第五级罚款及监禁三年，与《国歌条例》有关侮辱国歌的刑罚水平一致。

局方指，由于上述侮辱行为可能涉及使用互联网和社交媒体（例如在 Facebook 发布被玷污的国旗的图像） ，为了让警方有足够的时间完成调查，《草案》建议把检控时限延长至警务处处长发现或知悉有关罪行的日期之后一年内，或犯该罪行的日期之后两年内，以较早者为准，与《国歌条例》就类似罪行所订的相同。

《草案》将于周五（13日）刊宪，并于下周三（18日）的立法会会议首读及二读，其后交由内务委员会决定是否成立法案委员会审议，再交付立法会恢复二读及三读。