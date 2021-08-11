美台将强化海巡合作提高应对挑战能力

台湾外交部今天说，台湾与美国于台北时间今日召开“台美海巡工作小组”第一次视频会议，双方同意“台美海巡工作小组”未来将定期召开会议，就共同关切的海事议题进行协调，以强化台美合作因应区域海事挑战的能力。

根据联合新闻网报道，台湾外交部还说，这次会议是依据今年3月25日双方签署的“台美设立海巡工作小组瞭解备忘录”而成立。

外交部表示，台湾海巡署与美国海岸巡防队在会中就海上执法、打击“非法、未报告及不受规范”（IUU）渔业活动以及联合海上搜救等议题深入交换意见。

外交部称，在全球面对的挑战日益复杂之际，台美加强在海事领域的合作，不仅代表台美进一步深化及扩大双边合作关系，更展现双方共同协作采取具体行动，促进区域和平稳定。台湾政府乐愿与美国等理念相近国家持续推动海巡及其他海事议题的国际合作，捍卫自由、开放且以规则为基础的国际海事秩序。

另据《自由时报》昨天报道称，台湾“嘉义舰”等四艘海巡各型舰艇昨天上午于花莲外海举行演练，由于台湾和美国今年签署了“设立海巡工作小组瞭解备忘录”，此次演练是否有美方船舰参与，引发外界关注。

报道称，海巡署昨证实确有操演，但强调是例行训练，未有美国海巡舰艇加入。但据了解，台美海巡近期将有海上联合操演计划，“嘉义舰”等舰艇昨出海是预演性质。

根据香港中通社报道，中国南海研究院院长吴士存指出，“设立海巡工作小组瞭解备忘录”表现美国强化其在西太平洋进行海岸警卫队力量部署的目的，而美国海岸警卫队的船只，在美国本土归国土安全部指挥，一旦离开本土，例如到西太平洋，就归美国的地区舰队来指挥，作为海军船舶来使用。

吴士存还说，（若）美台海巡联合演习，表面上是海上执法，实际上是一种变相的军事安全合作，所以北京要将此视同为美台在军事安全领域的合作的“打擦边球”行为，未来甚至可能将过渡到美台海军之间的联合演习；面对美国与台湾如此试探大陆底线的行为，北京应保持警惕，要应对其可能出现行动升级和规模扩大。