特鲁多谴责斯帕弗案判决结果：完全不可接受

中国今天对加拿大人迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）一案判处有期徒刑11年，加拿大总理特鲁多说，这是“绝对不可接受的”，并呼吁立即释放他。

根据路透社报道，美国驻中国大使馆也发表声明谴责上述判决，并指控北京针对斯帕弗和另一名被指从事间谍活动的前加拿大外交官康明凯的诉讼是企图“利用他们作为讨价还价的筹码”。

特鲁多在声明中说:“中国对斯帕弗的定罪和判刑是绝对不可接受的，也是不公正的。”

他说：“这个判决是在两年半的任意拘留、法律程序缺乏透明度、审判甚至没有达到国际法要求的最低标准之后做出的”。

特鲁多还呼吁释放斯帕弗和康明凯，后者案件于今年3月在北京中级法院闭门审理，目前还未知宣判时间。

斯帕弗家人发布声明称:“虽然我们不同意这些指控，但我们知道这是把迈克尔带回家的下一步，我们将继续支持他度过这颇具挑战的时刻。”

加拿大驻华大使鲍达民在斯帕弗案审判地中国丹东接受采访时说，“我们以最强烈的措辞谴责这一判决，其司法程序既不公平，也不透明”。

鲍达民通过视频对当天聚集在加拿大驻华使馆来自25个国家的外交官发表讲话时说:“我们的共同出现和发声都在向中国特别是中国政府发出强烈信号，即全世界的眼睛都在注视着我们。”