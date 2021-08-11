马英九：江启臣“宪法九二”与”九二共识”意思一样

国民党主席江启臣昨天在广播专访谈到两岸论述，重申“宪法九二”。对此，台湾前总统马英九表示，九二共识和宪法九二其实意思都一样的。

根据联合新闻网报道，马英九表示，九二共识是根据“中华民国宪法增修条文”、“台湾地区与大陆地区人民关系条例”所定的，三个东西是合在一起的。

针对江启臣、国民党前主席朱立伦提出的两岸论述，被问及与谁的理念更接近，马英九直言，“我不知道他们有什么差别”。

马英九还说，其实没有什么选择。他解释称，中华民国宪法增修条文确认一国两区概念，两岸人民关系条例又把它具体化，而且特别注明台澎金马是台湾地区，台湾地区之外的中华民国领土，就是大陆地区。

江启臣今天在中常会主张，推动“以人为本”的两岸关系，重建“宪法九二”的互信，并回到“不统、不独、不武”的和平状态。

江启臣表示，两岸曾有和平稳定发展的荣景，九二共识至为关键。然而，随着2019年一系列事态发展，台湾社会对九二共识有了较多的误解，很多支持者希望国民党把两岸政策讲清楚，因此，他上任后，经过半年的努力与磨合，国民党提出“基于中华民国宪法的九二共识”，又被称为“宪法九二”。

江启臣说，当初他主张的宪政基础，说明九二共识既清晰又模糊的特性如何让两岸愿意沟通互动，又能凸显中华民国存在的事实。

江启臣说，他注意到，近来大陆官方对九二共识的处理，把当初海基会提出“双方虽均坚持一个中国原则，但对于一个中国的涵义，认知各有不同”一并陈述。

江启臣强调，在国民党全体的努力下，各界对九二共识的理解与信任正逐步恢复。他有信心，“宪法九二”的说法，可以让原汁原味、求同存异的九二共识继续成为台湾民众的主要选项，可以让国民党再次赢得台湾民众的托付，并稳定两岸关系的发展。

