九把刀岳母注射阿斯利康疫苗后死亡

台湾知名作家、导演九把刀的岳母上月26日在桃园接种阿斯利康疫苗，四日后突然身体不适，出现背部疼痛、呕吐等症状，送医抢救不治。

综合联合新闻网和中广网报道，九把刀今天在个人面簿上公布了妻子周亭羽的母亲在施打阿斯利康疫苗四天后猝逝的消息。他说，57岁的岳母上月26日打完疫苗未见不适，但到第四天，岳母一早就在LINE写下“好恐怖AZ发作痛到背部抽痛，从背部往颈部开始剧痛阵痛一阵一阵痛吐完了，休息一下又开始阵痛，痛起来会要命啊，剧烈疼痛起来根本无法动。”

当天下午2时许，岳母被发现已没有呼吸，虽紧急进行心肺复苏术和送医，仍回天乏术。

九把刀提到，岳母一直以来身体很好，可以和大家一起打羽球、打桌球，甚至徒手抱婴儿健走也不是问题，如今却突然过世，家属情绪崩溃也难以置信这样的结果。

九把刀表示，知道这时候被关注的一定会是疫苗争议，作为家属，他坦言很难不把两者的因果关系联想在一起，因为过去健检报告中，岳母只有胆固醇及低密度脂蛋白胆固醇是超标，其他都是正常数值。

九把刀透露，为了寻求答案，家属决定解剖，目前正在等待后续的报告，不过他也表示在岳母过世后三天，自己依然按照计划去诊所接种阿斯利康疫苗，他认为这是目前能做的、想做的，也必须做的，因为岳母生前，一直努力尽自己的力量做好防疫，包括打疫苗，因此他也会和岳母一样，“为这个世界尽一针之力”。

九把刀还提出两点诉求，一是希望岳母所任职的中华电信更善待基层员工，二是呼吁大众重视打完疫苗后的身体状况，“如果身体有严重不适，一定不能轻忽….去医院请专业医生确认症状”。

桃园市长郑文灿对此表示，目前司法相验的法医解剖报告尚未出炉，不过卫生局和社会局会联系家属，从旁给予协助，并按照家属的意愿，协助向疾管署申请预防接种的药害救济。

郑文灿肯定九把刀及其家人表现出的正面态度，也呼吁民众多留意接种后的身体状况。

桃园市卫生局接获消息，将召开疫情说明会进行直播说明。