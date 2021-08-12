美媒：美财长耶伦考虑未来几个月访华

彭博社引述知情人士消息，美国财政部长珍妮特·耶伦正在考虑未来几个月前往中国，若成行，这将是她担任美国财长后首次出访中国。

据彭博社报道，知情人士指出，耶伦访华的讨论尚处于早期阶段，还未作出决定，考虑因素包括德尔塔变种引起的旅行风险。

如果此行成真，她可能会见中国副总理刘鹤，并将成为拜登政府中访问中国的最高级别官员。

在回应置评请求时，美国财政部发言人Lily Adams表示：“耶伦部长今年秋季没有前往中国的计划。”

拜登迄今显示出了对中国的强硬立场，不过其政府仍在努力完成美国对华政策的广泛评估。官员们保留了特朗普政府所实施的关税，不过耶伦对其有效性表示怀疑。

其中一位知情人士称，耶伦之行的潜在目标将包括讨论两国之间的共同点，例如针对气候变化的努力，以及更艰难的问题，例如贸易。

上周，超过30个美国行业团体呼吁拜登政府恢复与中国的谈判并取消关税，他们宣称关税正在伤害美国经济。在致耶伦和贸易代表戴琪的信函中，这些团体敦促美国政府重启与中国的谈判，以确保北京履行其在2020年第一阶段贸易协议下的承诺，并在2021年剩余时间内增加对美国商品的采购。

美国之前的几任财长与中国财经高官曾定期举行会晤，直到2018年特朗普政府时期两国之间的正式对话才结束。这种沟通方式被称为战略与经济对话，在小布什和奥巴马政府时期曾主导着两国之间的关系。耶伦和她的幕僚们目前没有恢复这种对话的计划。