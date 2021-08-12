港交所总裁：监管整顿之际IPO申请数达纪录高位

香港交易所新任行政总裁淡化了中国监管行动的影响，称申请香港上市的公司数量达到纪录高位。

据彭博社报道，欧冠升于周三接受采访时介绍，约有200家公司已向香港交易所提交首次公开募股(IPO)申请，等待发行数量“显著而健康”。

他还表示，伴随着监管行动的开展，一些公司正在评估市场状况和上市地点，而香港交易所收到“越来越多”关于香港上市的咨询。

该交易所周三公布第二季度净利润下降，因上半年临近结束时IPO热潮减弱。监管部门对互联网及其他行业采取的行动动摇了投资者信心，导致股市下跌，部分公司为此暂缓上市。

欧冠升表示：“中国当局正在摸索如何监管新经济行业的长征路上。”他说，监管整顿大型科技公司是全球现象。

中国还在改革企业海外上市规定，可能有利于香港市场。例如，中国企业赴香港上市可能被豁免网络安全许可要求，而在美国上市就需要满足这个要求。另外，美国也加强了对中国公司上市的审查，并让一些中国大公司退市。

香港交易所将于今年秋季公布潜在的特殊目的收购公司(SPAC)上市机制，也将有助于增加赴港上市企业数量。

欧冠升介绍，香港交易所和香港证监会将在“几周后”就SPAC上市机制征询市场意见，目的是提供高质量同时做好投资者保护的上市框架。

