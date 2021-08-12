软银暂停在华投资 孙正义称将观望形势发展

日本投资巨头软银将暂停在中国开展新的投资，同时观察中国对国内科技行业整顿的形势发展。

据《中国基金报》报道，软银银行集团董事长兼总裁孙正义11日在新闻发布会上说：“在形势更加明朗之前，我们想静观其变。一两年后，我相信新规则将创造一个新局面。”

软银此前投资了包括滴滴出行、字节跳动、阿里巴巴等互联网巨头。今年以来的反垄断监管给这些公司的股价带来了巨大的变动，7月以来阿里巴巴股价已下跌14%。中国七部门此前联合进驻滴滴公司开展网络安全审查，也让软银投资的项目价值缩水。

据软银公布的2021财年第一季度财报，净利润为7615亿日元（93.6亿新元），去年同期为1.2557 万亿日元，同比减少39%。

孙正义说，虽然中国仍将是科技与人工智能的创新中心，但“在投资方面，我们注意到很多新的监管措施陆续出台，我想再等一段时间，以观察（中国的）监管类型、监管范围、及其对市场的影响。”孙正义预计，其“观望”期将达一至二年。

在11日晚间，软银中国资本通过其官方微信发布声明称，注意到相关的媒体报道，对于日本软银集团在中国的投资策略不予置评，软银中国资本将一如既往地致力于在中国投资优秀的高科技、高成长性企业。

