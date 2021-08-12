中国政府所属经济学家认为央行有降息空间

随着新一波疫情的到来，中国央行面临的降息呼声日益高涨。隶属于中国政府的经济学家认为，央行有降息空间，可以在不加剧金融风险的情况下放松政策。他们的观点与跨国投资银行形成鲜明对比，后者大多认为中国央行今年将维持政策利率不变。

据彭博社报道，中国国家智库中国政策科学研究会的经济政策委员会副主任徐洪才认为，北京加强监管意味着放松货币政策不会造成巨大的风险或导致房价显著上涨。

政府附属智库中国社科院的张斌说，整顿地方政府“隐性”或表外负债降低了中央的财政火力，意味着货币政策需要在支持经济增长方面发挥更大作用。

彭博社评论说，如果中国央行下调政策利率，那将是一个坚定的宽松举措，比上个月的意外降准更进一步。

中国央行否认降准意味着转向更广泛的宽松，但降息预期已开始在市场上体现出来，国债价格一路上涨。

体现中国央行思路的下一个窗口将是下周到期的7000亿元人民币 （1465.64亿新元）一年期中期借贷便利(MLF)。市场策略师对中国央行的话深信不疑：接受彭博调查的11人中只有一人预测MLF利率会有变化。

大多数人只是预计央行会缩减MLF操作规模，以抵消降准释放的部分流动性。

华侨银行大中华研究主管谢栋铭说：“仍然能够感受到降准的影响，所以没有必要完全展期。”他补充道，实体经济的融资成本一直在下降，因此不必着急降息，不过有可能会再次降准以帮助支持中小企业。

在决定向银行提供贷款的关键政策利率时，中国央行会尽量兼顾三个彼此抵触的使命：物价和汇率稳定，支持经济增长，以及金融稳定。自2017年以来，中国央行已变得更加鹰派，加强了对稳定目标的重视，试图限制经济中的债务总量，尤其是房地产、影子银行和地方政府表外债务。