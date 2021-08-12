报告：中国理工博士人数将超过美国

最新的研究报告显示，中国在未来五年内培养理工科博士的人数将大大超越美国，长此以往，美国的经济与国家安全可能会相对减弱。有专家认为，这一事实应该为美国敲响警钟；美国大学必须保持开放、自由的学术环境，继续欢迎来自全球的国际学生进入美国的理工和技术领域。

据美国之音报道，美国乔治城大学（Georgetown University）安全与新兴技术研究中心（CSET）发表的最新研究发现，2000年美国大学在理工和技术（STEM）领域授予博士学位的数目是中国大学的两倍；但是到了2007年时，中国的理工博士人数超过了美国。

在过去的十年时间里，中国培养的理工科博士人数一直稳步增加。研究人员分析，根据目前的招生模式，预计到2025年时中国每年的理工科博士毕业生，将比美国增加近一倍。

华盛顿非政府机构“信息技术与创新基金会”（ITIF）副总裁埃泽尔（Stephen Ezell）对此认为，到2025年中国大学毕业的理工科技术专业博士的人数，将会达到接近两倍于美国培养的人数；这一事实确实应该给美国敲响警钟。

他说：“它代表着中国正在缩小与美国的创新领域差距的又一个新层面，而另外一个关键层面则是中国正在积极地缩小与美国在研发投资方面的差距，特别是在应用技术的研发方面。”

不过，美国高校课程设计专家则认为，为美国敲响警钟的说法似乎有些言过其实，但是的确应该引起华盛顿方面的反思，因为数量的变化常常会带来质量的变化。

美国阿比林基督大学（Abilene Christian University）课程设计总监方柏林博士认为，只要美国在本国的科学研究中保持竞争力，并且为全世界顶尖人才提供热情好客的研究环境，即使中国自己培养博士数量超过美国，美国也不应该感到惊慌。

方柏林说：“既然美国无法阻止中国培养自己的理工科技术人才。为什么不把更多的精力放在提高美国的教育质量上呢？美国应该根据自身培养创造力和进步的潜力，来衡量美国在理工科技术领域的竞争力。”

乔治城大学CSET研究报告的结论认为，鉴于中国到2025年时可望培养大约两倍于美国的理工科博士，再加之中国对高等教育的投资规模，以及美中之间高风险的技术竞争，美中理工科博士毕业人数的差距，可能会损害美国的长期经济与国家安全。

这份研究报告的作者之一、乔治城大学安全与新兴技术研究中心（CSET）研究分析师科里根（Jack Corrigan）透露，报告之所以得出这样的结论，是因为人工智能、合成生物学和量子计算等技术，将会重塑一个国家的经济和安全格局；因此各国要想在这些新兴产业中竞争，就必须培养强大的理工科人才库。

按照乔治城大学CSET报告的预期，到2025年，中国大学每年将培养超过7万7千名理工科博士毕业生，而美国只有大约4万名左右；如果扣除其中的国际学生人数，中国理工科博士毕业生的人数，与美国的比例要超过三比一。

不过，中国高等教育的重整、恢复和快速发展很晚，真正的起步只是大约20多年前的事情。其间，许多高等学校热衷于论文数量排名，尖端人才的培养严重机构化，以及论文剽窃、代笔等学术腐败现象时有发生。也有分析人士质疑，中国本土培养的理工科博士质量是否能与美国大学培养的理工科博士质量相提并论。