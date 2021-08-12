中国师范高校分数线飙升 专家：就业考量是主因

今年中国高考专业选择中，师范院校走红，分数线“碾压”一众“985”“211”高校，甚至“进逼”清华北大。受访专家分析，“师范热”的背后，和当下就业状况密切相关。

据中新社旗下《中国新闻周刊》报道，广东省教育考试院信息显示，近两年高考录取中，职业稳定、社会需求大、就业前景明朗的专业更受欢迎，其中师范类和公安、司法等专项的招录情况都较好。

中国教育科学研究院研究员储朝晖分析，“师范热”的主要原因，是与现在的就业状况直接相关的。教师职业相对稳定是其特性决定的，也与现有的教师管理制度直接相关。

另外，高校专业未来的就业形势具有不确定性，眼下的热门专业毕业后也有可能变成冷门。与之相比，师范专业近乎恒温。

高分师范生的涌现，与以往师范院校生源较差的现状，形成巨大反差。数十年前，师范专业还和“农地矿油”等冷门专业放在一起，不少地方师范院校需要降分录取。

而今，中小学越发凸显对优秀人才的吸引，在深圳等经济发达地方，清华北大毕业生、硕博士甚至大学副教授，相继登上中小学的三尺讲台。

储朝晖说，教师这个行业本身，应该是社会同年龄人中比较优秀的人来从事，这是必要的。如果不是这样，教育行业就不会发展得很好，参与者的职业生涯也未必会做得好。