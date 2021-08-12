中国社融不及信贷增量 近一年半首次出现

中国7月社融增量和新增人民币贷款双双不及预期，且社融增量近一年半来低于了新增信贷。分析认为，原因或是非标融资大减及地方债发行节奏偏慢，叠加在房地产贷款被压制的情况下实体经济贷款需求不佳。此外，半年时点过后信贷投放的季节性走弱，同时受部分地区灾害天气及零星疫情影响，7月份经济活动有所放缓，实体信贷需求显得不足。

据路透社报道，分析人士指出，直观数据，经济下行压力依然非常大，在房地产调控放松无望的背景下，有托底经济之效的基建投资需有所作为，三季度地方债发行料加速，财政政策应该更积极，而货币政策放松的空间尚不大。

南京证券固定收益分析师杨浩说：“数据比较差，有点断崖式下行的意思，总量和结构都不太行，但这都是政策直接导向的结果。减少最多就是居民长贷和政府债，跟政策密切相关，地产管控加码，停贷加利率，这个结果体现了，上半年都是增长非常好的。”

光大银行金融市场部分析师周茂华认为，7月社融信贷数据不及预期，反映中国国内经济活动略有降温。主要受几方面因素影响，一是大宗商品价格涨价令部分中下游企业暂时陷入观望，7月中、小型制造业PMI指数进一步下滑；二是国内房地产调控趋严，居民中长期贷款明显下滑；三是散发病例与极端天气。这些突发事件对国内经济活动的抑制效果明显。

中国央行周三公布的7月金融数据显示，当月新增信贷、社融增量和广义货币供应量(M2)等表现全面疲弱，社融增量在创下自2020年2月新低的同时，亦为近一年半以来首度低于当月新增信贷。

国金证券固收团队负责人蔡浩认为，整体来看，7月信贷和社融数据均非常惨淡，这其实在7月底票据利率创下0.1%历史新低时就有预期。目前是监管希望宽信用，但受制于包括房地产在内的各种产业政策限制以及部分银行上半年额度用得太满等因素，银行也是有心无力。

他说：“叠加7月的疫情防控升级、极端天气灾害和多个产业政策收紧的影响，经济下行的压力是明显加大的。”

7月末中国票据市场出现异动，因信贷偏弱银行纷纷加大收票力度补规模，转贴利率断崖式下滑。国有和股份制银行承兑的8月到期短票利率频刷下限，最低至0.1%，足年票价格亦一度跌破2%。

具体数据来看，7月社会融资规模增量为1.06万亿元人民币（2219.97亿新元），远于此前17000亿元的路透调查中值，并比上年同期少6362亿元。据路透统计，上述增量创下自2020年2月以来新低。当月政府债券净融资1820亿元，同比少3639亿元。

7月新增人民币贷款1.08万亿元人民币，低于路透12,000亿的调查中值，并创去年10月来新低；当月末广义货币供应量(M2)同比增长8.3%，亦低于路透调查中值8.7%。

7月降准后，M2和社融增长仍未有明显提振，说明国内经济恢复仍面临不稳定、不均衡的问题，后续亟待财政和信贷政策支持。不过鉴于整体流动性仍显偏多，结合央行货币政策执行报告最新表态，货币进一步宽松的空间受限，预计财政发力将成为下半年稳增长的主旋律。

杨浩认为，目前最迫切的不是货币政策，现在资金过剩，财政政策应该更积极一些。

他说：“政策宽松是肯定要的，经济下行压力太大了，先从政府债发行增加入手吧，这个余地比较大，房地产很难放松。”

兴业证券固收分析师罗雨浓认为，中国的现实是，宽财政和宽信用是一体的，政府部门融资需求基本主导了全社会融资需求。制造业和居民按揭贷款虽然对社融仍有一定支撑，但向上弹性十分有限。

他说：“一个值得思考的问题是，下半年如果稳增长压力加大，中央是优先宽财政还是宽货币？从空间和政策储备来看，我认为宽财政的可能性更大。”

对于未来货币政策，德国商业银行亚洲高级经济学家周浩指出，周期性放缓短期之内不会解决，政策放松有可能是到年底或者到明年初，现在应该没什么空间，降准降息的可能性很低。

他说：“因为降准降息其实不会改变信贷增速下滑的这样一个大趋势，政策可能要在最困难的时候用出来，但是我觉得现在远远不到经济最困难的时候，应该是在明年的一季度的左右才可能看到经济的底部出现。”

中国央行周一稍晚发布了二季度货币政策执行报告，不过市场解读认为报告整体基调依然是以“稳”为主，因此央行7月降准后，近期高涨的政策进一步宽松预期被泼冷水。

中国央行的货币政策执行报告，下一阶段将统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持货币政策稳定性，增强前瞻性、有效性；稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，稳字当头，坚持正常的货币政策，搞好跨周期政策设计；坚决遏制各类风险反弹回潮，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度。