消息称小马智行搁置赴美上市计划

知情人士透露，自动驾驶初创公司小马智行(Pony.ai)已经搁置了与一家估值120亿美元的空白支票公司合并达成在纽约上市的计划，因它未能获得中国政府的保证，不会成为政府整顿科技公司的目标。

据路透社报道，小马智行成为滴滴出行事件后，暂停美国上市计划的最大公司之一。滴滴出行6月在美国完成大规模首次公开发行(IPO)的几天后，中国当局便勒令下架滴滴出行应用。

随后，中国政府也以用户数据安全为由，对其他科技公司进行监管，这导致零氪科技和哈罗出行等一些公司纷纷取消了在美国的上市计划。

小马智行由丰田汽车投资支持。消息人士称，小马智行现在将寻求以120亿美元的估值进行一轮私募融资。由于事属机密，消息人士要求匿名。消息人士补充说，小马智行仍然希望出现奇迹，很快获得中国当局放行前往美国上市。

小马智行在美国和中国都有业务，在包括北京和广州在内的中国城市都有很大的影响力，除了推出通勤车试点项目，还与一些中国国有汽车集团签署了合作协议。

消息人士称，该公司担心如果继续在美国股市上市，哪怕是通过与一家特殊目的收购公司(SPAC)合并方式而不是直接IPO，中国监管机构都可能对其采取行动。目前尚无法了解小马智行与中国当局讨论的细节。

小马智行一直在就通过与VectoIQ Acquisition II合并方式上市进行独家谈判。据消息人士称，该交易将通过向投资者定向融资筹集约12亿美元，该公司此前的目标是在10月前上市。

小马智行的发言人表示，该公司目前没有上市的计划或时间表，不愿对谈判发表评论。中国国家互联网信息办公室未立即回应评论请求。VectoIQ不予置评。

即便小马智行继续推进上市，也将面临美国的审查。美国证券交易委员会上个月表示，除非中国公司充分解释其法律结构，并披露中国政府干预其业务的风险，否则将不会允许中国公司在美国融资。