台湾称将争取参与美国牵头的民主峰会

美国总统拜登12月将召开民主峰会，受邀名单尚未出炉。台外交部北美司副司长陈慧蓁今天说，将努力争取参与。

据联合新闻网报道，美国白宫昨天宣布，拜登将以视讯方式召开民主峰会，邀集全球民主政体领袖共襄盛举。受邀名单虽未公布，但美国务卿布林肯3月10日出席众议院外委会听证会时，曾承诺邀台与会。

陈慧蓁今天于线上例行记者会上表示，台湾将持续跟拜登政府协调，争取参与这场峰会。

她说，这次的峰会主题包括对抗威权主义、打击贪腐及促进人权，这些都是台美共享的价值，台湾会与美国及其他理念相近的伙伴共同捍卫民主及人权。

另据环球网报道，大陆《环球时报》主编胡锡进今天发表评论称，大陆决不会允许蔡英文参加美国民主峰会。

胡锡进称，这次峰会是拜登政府对抗中国的又一出招。它等于是把世界各国强行定义成民主的和非民主或“独裁”的国家，是一次分裂世界的会议。

胡锡进说，让蔡英文与各国元首和政府首脑参加同一个会议，出现在同一个屏幕上，那将是对“一个中国”原则的宣战。

胡锡进称，如果华盛顿制造一个美国及各国领导人与蔡英文共同会晤的场景，就等于是公开承认台湾的“国家”地位，从外部打破台海地区政治现状。中方唯有采取断然措施，做出决定性的迎头反击，捍卫一中原则。他还写道：“期待着美台的一次突破性操作将成为解放军战机飞越台湾岛的历史性契机”。