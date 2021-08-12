上海金融圈“老大哥”被判无期徒刑

上海市第一中级人民法院今天对中国工商银行上海分行原行长顾国明受贿一案公开宣判，对顾国明以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；受贿违法所得予以追缴，上缴国库。

法院通报称，经审理查明，被告人顾国明于2005年至2019年间，利用职务便利，为相关单位和个人在办理融资贷款、项目配资、承揽工程等事项上提供帮助，谋取利益，共计收受贿赂折合人民币1.36亿余元（约2851万新元）。

法院通报称，被告人顾国明到案后，除如实供述办案机关已经掌握的涉及586.13万元贿赂的犯罪事实外，还主动交代了办案机关未掌握的其他共计受贿1.31亿余元的犯罪事实。本案审理期间，顾国明的受贿违法所得已基本追缴到案。

法院认为，被告人顾国明身为国家工作人员，利用职务上的便利，为相关单位和个人办理融资贷款、项目配资、承揽工程等事项提供帮助，谋取利益，并非法收受他人钱款和财物，其行为已构成受贿罪，且属数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失，依法应处无期徒刑或死刑，并处没收财产。顾国明具有坦白情节，真诚认罪悔罪，部分受贿犯罪系未遂，且赃款、赃物已基本追缴到案，依法对顾国明从轻处罚，结合本案的事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

据《北京青年报》旗下“政知圈”报道，顾国明长期在上海金融系统任职。在几十年的工作生涯中，顾国明曾分管工商银行上海市分行的授信审批部、信贷管理部、主持全行工作等。

在上海金融系统工作期间，顾国明也曾荣誉加身。2018年，他曾被评为“上海国际金融中心建设重要贡献人物”。

“政知圈”报道称，在顾国明于2019年6月落马后，曾有媒体直陈，顾国明“根基深、能量大”，是上海金融圈不可不提的一位“老大哥”。

上海金融圈近年落马高管不止顾国明一人，去年11月2日，上海浦东发展银行股份有限公司原副行长穆矢也被查。今年2月，穆矢被开除党籍。

