江西教师建议扬州“与病毒共存”被拘留15天

江西省丰城市一名教师因建议江苏省扬州市试验“与病毒共存”，被警方行拘15日。

“丰城发布”微信公众号11日发布通报称：“10日，我市一名教师张某良在今日头条以‘无线观察’的用户名发布涉疫情不当言论，造成不良社会影响，市公安局及时处置，于8月11日依法对张某良予以行政拘留十五天的处罚。”

通报称，该教师在发布不当言论后，“及时认识到错误，深感后悔，主动删除了网帖，并在原账号向广大网民致歉”。

网传截图显示，这位网名为“无线观察”的教师，此前在今日头条一文章的评论区留言称，“扬州面积不算大，人口也不算多，可不可以让扬州试验一下放弃严格防疫，与病毒共存，看看会产生什么结果，这样可以为全国后期防疫提供借鉴，仅仅是建议，勿喷。”

上海大邦律师事务所丁金坤在接受澎湃新闻采访时指出，从现有报道来看，该教师“让扬州放弃严格防疫”的言论是对防疫提出建议，属于公民对社会事务发表言论。该个人意见也在医学讨论范畴，并不会扰乱社会秩序，公安无须介入。丁金坤指出，江西丰城警方对其的处罚是“适用法律错误”，应予纠正。

中国是继续走清零路线还是改采“与病毒共存”的战略，近来在舆论场上引发争论。中国卫生经济学会官网8月5日发表原卫生部长高强署名的题为《“与病毒共存”可行吗？》的文章，强调“绝不能‘与病毒长期共存’，被视为是以不点名方式，批判上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏此前在微博上发表的“学会与病毒共存“”观点。

